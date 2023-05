Cagliari, servono i tre punti per il 4° posto 

Alle 20.30 tutta la serie B scende in campo per l'ultima giornata della stagione, prima della coda ad alta tensione di playoff e playout. Il Cagliari è atteso dal clima bollente di Cosenza, dove i calabresi si giocano una fetta di salvezza, in una sfida che vale anche il possibile quarto posto per i rossoblù di Ranieri. Il tecnico ha fatto capire di non voler schierare giocatori in odore di squalifica, quindi Nandez, Makoumbou e Goldaniga dovrebbero partire dalla panchina. In attacco spazio a Prelec, con Lapadula (nella foto di Max Solinas) e Mancosu.