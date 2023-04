Cagliari, servono 8 punti nelle prossime quattro per conquistare l’accesso sicuro agli spareggi  

Quattro giornate da giocare e tutte le venti squadre della Serie B hanno un obiettivo ancora da raggiungere, in testa come in coda. Nessuno può mettere le pantofole, neanche il Frosinone che, però, lunedì potrebbe essere la prima a tagliare il traguardo col conforto della matematica. I ciociari, però, dovranno intanto sperare che il Bari non batta in casa il Cittadella e poi, in serata, prendersi i tre punti allo “Stirpe” contro la Reggina. Un'accoppiata di risultati che manderebbe la banda di Grosso in Serie A con tre giornate ancora da giocare.

La curiosa alternanza

Corrono tutti, corre anche il Cagliari. Che vuole provare a recuperare i cinque punti che lo separano dal Südtirol, quarto in classifica, o almeno i tre punti di svantaggio dal Parma, quinto. Facendo attenzione a chi spinge dalle retrovie. Di certo, con otto punti nei prossimi 360 minuti, i rossoblù sarebbero certi di entrare nei playoff, ma l'obiettivo è quello di fare il proprio ingresso con la miglior classifica possibile, guardando anche a quanto accaduto nelle ultime stagioni. Anche se, curiosamente, dal 2017-18 a oggi, la terza promossa è sempre, alternativamente, la squadra che a fine stagione è arrivata terza o quinta. E lo scorso anno è toccato al Monza, terzo. Per il principio dell'alternanza, quindi, quest'anno toccherebbe alla squadra che chiuderà quinta. Una spinta in più per i rossoblù, a meno tre da quella posizione.

Un posto al sole

Curiosità e scaramanzia, però, non portano risultati e quindi alla squadra di Ranieri converrà correre e cercare il miglior piazzamento possibile in vista degli spareggi. Una formula, quella dei playoff, introdotta nel torneo 2004-2005. Inizialmente erano coinvolte solo quattro squadre, quelle classificatesi tra la terza e la sesta posizione, mentre solo nel 2013-2014 si è arrivati a comprendere anche settima e ottava classificata, con la terza promossa direttamente se con un vantaggio di almeno 9 punti sulla quarta. Dal 2017-2018, invece, i playoff saltano solo se il vantaggio della terza sulla quarta è di almeno 14 lunghezze. Evento mai accaduto fin qui, visto che la terza promossa è uscita sempre dagli spareggi finali.