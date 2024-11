Cagliari, serviva solo vincere 

Cagliari 1

Verona 0

Cagliari (4-4-2) : Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea (15' st Felici), Marin (1' st Adopo), Makoumbou, Luvumbo (37' st Obert); Lapadula (15' st Viola), Piccoli (32' st Pavoletti). In panchina Ciocci, Scuffet, Deiola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi, Gaetano, Kingstone. All. Nicola.

Verona (4-4-2) : Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradarić; Suslov (39' st Mosquera), Belahyane (39' st Lambourde), Serdar, Lazović (28' st Harroui); Tengstedt (28' st Kastanos), Livramento (21' st Sarr). In panchina Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Sishuba, Dani Silva, Dawidowicz, Cissé, Corradi, Ghilardi. All. Zanetti.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Rete: nella ripresa 30' Piccoli.

Note: ammoniti Marin, Coppola, Lambourde. Angoli 7-1. Recupero 1' primo tempo-4' secondo tempo. Spettatori 16.162 per un incasso di 272.045 euro.

Serviva solo questo: una vittoria. Non importa come, se di cuore o di forza. Premi, spingi, sbaglia, riparti, alla fine il Cagliari passa e scavalca a piedi uniti un Verona che ci ha provato, pagando la dura legge del calcio: dalla traversa al gol subito. La Domus scopre Felici e abbraccia Piccoli, non è stata la miglior partita vista quest’anno ma fra due squadre a caccia della salvezza può accadere.

Nel Cagliari torna Makoumbou dal primo minuto, Adopo e Gaetano in panca, Sherri è sempre lì, Lapadula seconda punta. Nel Verona Belahyane all’ultimo istante per Dani Silva. Al 6’ primo squillo di Luvumbo, che si procura un angolo, sulla battuta piatto di Mina e palla a lato. Ancora Cagliari: Augello da sinistra dipinge per Piccoli, stacco di testa e palla a lato (8’). Lapadula dà respiro a Piccoli, Luvumbo mette il turbo (10’) a sinistra, palla dentro e Piccoli è anticipato. Nel ribaltamento, Mina salva su Rocha, la partita sembra aperta ma cala di tono dopo il 15’, la paura di sbagliare si taglia a fette.

A destra il Cagliari non passa, dall’altra parte dopo le prime vampate Luvumbo perde smalto. Minuto 26, Marin in area imbeccato da Zappa, corner e lo stesso Marin a battere, cadendo goffamente, poi si becca il giallo per un fallo su Suslov. Al 33’ il Cagliari si riaccende, testa di Zappa su corner di Augello, paratona di Montipò da un metro. Luvumbo va destra, Zortea a sinistra. Risponde il Verona con Serdar, sinistro sporco e corner. Al 41’ ancora Verona, un destro di Tengsted sfiora il palo. Nel recupero Luvumbo da destra si accentra e sfiora la traversa con uno splendido sinistro a giro. A seguire, l’occasione migliore del Verona, in area Bradaric offre a Lazovic che sbaglia non si sa come.

La ripresa

Nicola lascia fuori Marin (ammonito), c’è Adopo. Zortea è di nuovo a destra, Luvumbo ovviamente dall’altra. Il corner del Cagliari al 6’ scatena solo spintoni in area, Mina la prende ma è fallo. E mentre il Cagliari si interroga su come passare, il Verona (12’) centra la traversa con Lazovic, bel colpo di testa. Piovono fischi, ecco Viola e Felici (14’), fuori Lapadula e Zortea. Augello (di destro) fa tremare il Verona con un cross tagliente, al 16’ sinistro in corsa di Lazovic che sfiora il palo, è una gara di soluzioni estemporanee. Al 20’ Viola illumina con una punizione da sinistra e trova Piccoli, testa e palla al lato. Zanetti cambia: al 27’ Kastanos e Harroui per Tengstedt e Lazovic. Poi il gol, che fa esplodere la Domus: Makoumbou e Felici confezionano una giocata pazzesca a sinistra, in aera palla rasoterra per Piccoli che da due passi non perdona. Segna ed esce subito dopo per Pavoletti (30’). Poi un’azione avvolgente del Cagliari, la chiude Zappa con un tiro di poco alto (34’).

Coppola abbatte Viola e si becca il giallo (37’), dentro Obert per Luvumbo. Zanetti sceglie Lambourde e Mosquera per Belahyane e Suslov. Il finale è di Felici, uno show con occasioni (per Obert) costruite e perfino finalizzate.

I cambi di Nicola hanno spaccato la partita, la gente va a casa soddisfatta.

