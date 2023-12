Cagliari, serve più continuità 

Dal Veneto al Veneto, dal Cittadella al Verona. Il 2023 del Cagliari lontano da casa è durato dodici mesi, con diciannove partite, tra Serie B, playoff e Serie A. Proprio in trasferta, al San Nicola di Bari, è arrivata la soddisfazione più grande, la vittoria che ha riportato la Sardegna nel massimo campionato. Dove, per ora, i successi sono stati conquistati solo alla Domus. Sabato sera, al Bentegodi, l'ultima occasione dell'anno per poter cancellare lo zero alla voce “vittorie fuori casa” di questa stagione.

La prima volta

Un anno fa, il Cagliari aveva appena esonerato Fabio Liverani dopo il ko nell'ultima trasferta del 2022, a Palermo. Iniziava la rincorsa a Claudio Ranieri, che firmerà il 23 dicembre. E la prima di Ranieri alla guida dei rossoblù lontano dalla Sardegna è datata 21 gennaio, sul campo del Cittadella. Finisce 0-0 e per il Cagliari inizia una lunga rincorsa al primo successo fuori casa che durerà due mesi. Perché i rossoblù sono un rullo compressore alla Domus, ma oltre mare si inceppano: il 3 febbraio arriva il primo ko di Ranieri, a Modena, poi tre pareggi di fila a Bari (1-1), Venezia (0-0) e Brescia (ancora 1-1). Il primo successo lontano dalla Sardegna è un trionfo, il netto 4-0 al Granillo contro la Reggina di Pippo Inzaghi, il 18 marzo.

La grande corsa

La vittoria di Reggio cambia i ritmi del Cagliari fuori casa. A Pasquetta c'è lo 0-0 di Pisa, il 22 aprile arriva la sconfitta a Parma (2-1, Emilia poco fortunata) e poi due vittorie a chiudere la stagione regolare, lo straripante 5-0 del Curi col Perugia e l'1-0 di Cosenza. Il Cagliari chiude al quinto posto e proprio in trasferta dovrà conquistare la Serie A.

I playoff

Superato il Venezia in casa, il primo step è a Parma: dopo la rimonta della Domus, basta un pari e il pari (0-0) porta i rossoblù a giocarsi la promozione col Bari, che parte dal vantaggio del terzo posto in regular season. L'1-1 della Domus costringe il Cagliari a giocare per vincere in un San Nicola con 50.000 spettatori. E la vittoria la sigla al 94' Leonardo Pavoletti. Ma questa è già storia.

Il tabù

Il Cagliari saluta la Serie B con una vittoria esterna, la quarta nel 2023 tra stagione regolare e playoff. In Serie A, però, è tutta un'altra musica. Si inizia a Torino, contro i granata, e il Cagliari trova il modo di tornare a casa con un buon punticino. Uno 0-0 che rimarrà per qualche settimana l'unica soddisfazione esterna dei rossoblù. Che, a seguire, tornano a mani vuote dalle trasferte con Bologna (2-1), Atalanta (2-0) e Fiorentina (3-0). Il 22 ottobre, il 2-2 con la Salernitana all'Arechi interrompe la serie nera, anche se il Cagliari si morde le dita per una vittoria sfumata proprio nei secondi finali. Le trasferte successive sono tre gare impossibili, con Juventus, Lazio e Napoli. I rossoblù se la giocano fino all'ultimo, ma restano al palo. E così la banda di Ranieri ha il peggior ruolino esterno del torneo, con soli due punti, come Salernitana e Frosinone. Ma sabato, a Verona, può chiudere il 2023 col botto e dimostrare di poter cercare la salvezza anche lontano dall'Isola.