Cagliari, serata storta 

Cagliari 0

Juventus 1

Cagliari (4-3-3) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo (25' st Viola), Makoumbou (41' st Pavoletti), Deiola (12' st Coman); Zortea (25' st Marin), Piccoli, Felici (1' st Luvumbo). In panchina Auseklis, Sherri, Prati, Jankto, Palomino, Obert, Gaetano. Allenatore Nicola.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso (28' st Rouhi); Koopmeiners (17' st Douglas Luiz, 37' st Mbangula), Locatelli (28' st K. Thuram); Francisco Conceição (17' st Kolo Muani), McKennie, Yıldız; D. Vlahović. In panchina Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, N. González. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Colombo di Como.

Rete : nel primo tempo 12' D. Vlahović.

Note : ammonito Weah. Angoli 3-4. Recupero 0' pt-6' st. Spettatori 16.412 (tutto esaurito) per un incasso di 469.696 euro.

La Juve sorride, soffre quel tanto che basta per illudere la Domus, ma se il campionato è ormai l’unico territorio di caccia, Motta ottiene le risposte che voleva. Il Cagliari è vivo, nel primo tempo non la vede mai mentre nella seconda parte testa e cuore fanno immaginare chissà quale finale. Invece la mini-serie positiva – vittoria col Parma e pari a Bergamo – si interrompe qui.

Nicola sceglie l’usato sicuro Deiola e lascia i trequartisti in panchina. Si capisce subito che la Juve è a Cagliari per dominare, mentre il Cagliari è tutto in un corner, preso e gettato via. A sinistra Yildiz fa ammattire Zappa, tocca a Mina tappare le prime falle. E questo inizio veemente della Juve, dopo tre corner in un minuto (8’), porta al gol: imprudente passaggio all’indietro di Adopo per Mina, che fa male i calcoli, Vlahovic lo assale, gli ruba il tempo, supera anche Caprile e deposita in rete (12’). La Juve ha ancora fame e arriva in area con Yildiz (17’). I rossoblù faticano a uscire, un’incursione di Luperto (20’) evapora sul fondo. Poi un buco colossale dei rossoblù genera la ripartenza della Juve, ancora Yildiz in area e la parata di Caprile è straordinaria (21’). Nicola è furibondo, troppi passaggi sbagliati, mentre la Juve vola: Conceicao raccoglie una palla vagante e si presenta davanti a Caprile, paratona. Al 28’ la Juve arriva in porta dopo una azione straordinaria, Yildiz punta Caprile, nuovo mezzo miracolo e stavolta col piede. Il Cagliari, dopo un liscio di Conceicao a botta sicura, si presenta finalmente dalle parti di Di Gregorio: il tiro di Zortea (35’) è strozzato, poi due cross da sinistra di Augello mettono scompiglio. Meglio adesso, i rossoblù, che guadagnano venti metri e fanno calare la pressione

La ripresa

C’è Luvumbo per Felici. Al 4’ scatta il primo giallo, Weah abbatte Luvumbo che stava partendo. Lo stadio si accende, complici le scorribande dell’angolano. Nicola getta dentro anche Coman, fuori Deiola (12’). Due punte (Piccoli e Luvumbo) e quattro in mezzo, la Juve leva Koopmeiners e Conceicao per Douglas Luiz e Kolo Muani (17’), due punte anche per Motta. Adopo di testa (19’) raccoglie un cross di Zappa, poi si scatena Luvumbo, due tentativi da sinistra che mettono paura alla Juve. Al 25’ fuori Adopo e Zortea per Viola e Marin, più fantasia e meno forza. Motta cambia: fuori Cambiaso per Thuram e Locatelli per Rouhi (27’). La Juve respira, ha tanto spazio e Vlahovic (fallo-non fallo di Luperto in area davanti a Caprile) per due volte fa tremare la Domus. Douglas esce subito, dentro Mbangula. Il Cagliari ci prova: Coman si trova la palla sul sinistro in aera, “bomba” ma palla in curva. La gara sembra aperta, ecco Pavoletti, ma i rossoblù non hanno più forze. Esulta la Juve, che scricchiola nel finale ma non si spezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA