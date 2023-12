Cagliari senza paura nella tana della Lazio  

Voglia d’impresa stasera all’Olimpico contro la Lazio per il Cagliari, reduce dal pareggio con il Monza e deciso più che mai a lasciarsi alle spalle la zona retrocessione. È la quattordicesima giornata del girone d’andata della Serie A e non sarà, tra l’altro, una partita come le altre per Ranieri, cuore giallorosso e sempre vincente nei derby quando allenava la Roma. «Li rispettiamo, ma cerchiamo di fare ciò che sappiamo. E speriamo di non concedere gol», il guanto di sfida del tecnico di Testaccio. Tra i duelli più attesi, indubbiamente, quello tra Dossena (foto) e Immobile. Fischio d’inizio alle 18.

