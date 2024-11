Cagliari, sembra la strada giusta Luvumbo sbanca, chi con Adopo? 

Negli occhi ancora quel finale, dove il risultato sembrava ancora in bilico. E in testa un dubbio: il Cagliari ha perso due punti o ne ha guadagnato uno? A Genova, sotto una pioggerella stile Premier che ha reso il manto erboso un tappeto viscido, la squadra di Nicola – che non vince dal 20 ottobre ed è a un punto dal terzetto di pericolanti – ha provato a fare la partita, portandola dalla sua parte grazie al calcio di rigore realizzato da Razvan Marin con sicurezza. Poi il solito errore della difesa, protagonisti Augello, Luperto, Mina, Zappa e Adopo, un teatrino degli errori che ha consentito al Genoa di tornare a galla. E di portarsi perfino in vantaggio, nel momento migliore del Cagliari, con quello scivolone di Luperto che ha aperto un’autostrada a Thorsby.

Le due palle gol di Gaetano (la seconda grida vendetta) e l’occasione costruita da Pavoletti sono compensate dai tentativi di Miretti e Pinamonti, ma nel complesso è stato il Cagliari da trasferta ad aver avuto le chances migliori per mettere le mani sulla partita, uno scontro diretto che valeva ben più dei tre punti in palio.

Chi sale

Nella classifica di rendimento, dopo Genoa non si può non citare Zito Luvumbo, uno che sicuramente fa discutere per questa incostanza di rendimento, complice la sua collocazione, ma se quello vero lo abbiamo visto sul prato del “Ferraris” siamo davanti a uno che può spaccare le partite. Incontenibile, fantasioso, punta la porta e riesce perfino per due volte a passare lungo la linea di fondo, procura calci di punizione e confeziona palle pesanti per i compagni: con quel “crossover” nel primo tempo ha fatto spalancare la bocca a tutto lo stadio, probabilmente Nicola – da esterno offensivo – gli ha trovato una collocazione. Seppure dalla sua parte, lasciato “scoperto” Augello”, il Genoa abbia spinto quanto possibile, ma è un rischio che Nicola ha corso sapendo a cosa andasse incontro. Luvumbo copre malvolentieri, in questa veste sembra poter dare molto di più.

Chi scende

Il centrocampo e la porta sono i settori dove Nicola sta cercando di capire come chiudere il cerchio. Adopo appare intoccabile, nelle due fasi è quasi perfetto, seppure anche lui nel primo gol del Genoa si dimentichi di avere la maglia bianca. Al suo fianco, Marin o Makoumbou? Il francese è stato sontuoso nel finale di Genova, il rumeno è il miglior marcatore del Cagliari: e se giocassero tutti e due, con Marin a contendersi una maglia con Viola e Gaetano? Il napoletano non sta dando ancora un apporto decisivo, Viola in quel ruolo è la seconda scelta ma ci ha abituati a gradevoli sorprese.

In porta siamo agli esami di maturità, perché Scuffet sembra uscito dalle scelte di Nicola e Sherri si gode una promozione inattesa, ma nella battaglia del “Ferraris” in alcuni passaggi non è apparso impeccabile: l’indiscrezione che la società si muoverà a gennaio per un portiere non trova conferme da Assemini ma sembra più di una voce. Ora il Verona, vietato sbagliare, soprattutto sotto porta.

