Cagliari, secondo la tabella di marcia 

In questi momenti è fondamentale mantenere un equilibrio e la lucidità per dare il giusto peso alle partite, alle prestazioni, agli errori, soprattutto al percorso fatto sin qui. Perdere quattro volte di fila non fa mai bene, al di là dell’energia che può spostare gli episodi e dello spessore di quel maledetto filo che separa i demeriti propri dai meriti dell’avversario. Quattro, però, sono anche i punti in più conquistati rispetto a un campionato fa di questi tempi e sono questi, dunque, il vero riferimento per una squadra che punta a crescere - sbattendoci talvolta il muso, certo - con giovani intraprendenti e idee innovative. Gli screenshot col Cagliari a ridosso della vetta hanno scaldato i cuori dei tifosi e fatto il giro dei social sino alla sesta giornata scomodando addirittura il passato leggendario, e in fondo è stato giusto così. È, tuttavia, la classifica di oggi a fare la differenza. E il valore aggiunto da immortalare e sbandierare ai quattro venti - paradossalmente - sono il +6 sulla zona retrocessione dopo dieci turni con otto squadre alle spalle e la consapevolezza di poter competere contro chiunque e ovunque. A prescindere, dunque, dalla distribuzione delle sconfitte, arrivate in questo caso tutte insieme complice (anche) il calendario.

Un altro trittico di fuoco

Testa alta, insomma, senza perdere di vista l’obiettivo e la realtà. Anche perché lo stesso calendario non concede tregua ai rossoblù tra la rivelazione Frosinone sabato pomeriggio alla Domus quindi il Como in trasferta e il Milan in casa subito dopo la sosta. Un passo alla volta, per carità. Già il passaggio dall’ultima sfida con la Lazio alla prossima con i ciociari di Alvini richiede un dispendio di energie notevole, sia fisiche che mentali. Anche per il modo in cui è maturato il ko dell’altro ieri all’Olimpico. La ferita ancora brucia, inevitabilmente. L’arbitro avrebbe dovuto fermare l’azione del gol di Pinamonti essendoci Deiola a terra per una pallonata al volto, su questo sono d’accordo un po’ tutti, biancocelesti compresi. Un torto che ha - indubbiamente - condizionato l’epilogo del match, non può essere comunque un alibi per il Cagliari che - va detto - avrebbe potuto gestire con più “mestiere” il pallone in quel frangente, spazzandolo via piuttosto che cercare il contropiede e perderlo favorendo così il ribaltamento della Lazio che stava premendo come una forsennata.

Il bicchiere mezzo pieno

Al netto del risultato di domenica e della rabbia accumulata nel post gara, che cosa lascia, dunque, la doppia trasferta in sei giorni nella Capitale? Una squadra ritrovata, innanzitutto, sia mentalmente che tatticamente. Una squadra di nuovo consapevole dei propri limiti e, di conseguenza, delle proprie potenzialità (che poi è stata questa la sua forza in avvio di stagione). Una squadra quindi equilibrata, più solida ma sempre pronta ad affondare il colpo. Non a caso, ha retto sino all’83’ l’urto di una corazzata come la Lazio che aveva vinto otto gare su nove sino all’altro ieri pareggiando solo col Milan e, appena cinque giorni prima, aveva rifilato sei gol al Sassuolo. Il Cagliari c’è, insomma, non solo in classifica. Ha bisogno di registrare ancora qualche passaggio facendo salire ulteriormente il livello di attenzione - allo stesso tempo - per ricominciare a conquistare punti. E il ritorno di Winks nel cuore del campo diventa fondamentale, in questo senso.

Oltre i soliti noti

La doppia trasferta nella Capitale ha permesso poi a Pisacane di coinvolgere il resto della rosa e di “allargare” la squadra tipo. L’allenatore napoletano ha avuto sul campo la conferma di poter contare su Nzola e Fadera in qualsiasi momento, anche nell’impostazione della partita. Il secondo gol consecutivo dell’angolano ha un peso specifico, così come l’effervescenza del gambiano, autore dell’assist, peraltro. Gli impegni ravvicinati hanno poi permesso un po’ a tutti - chi più, chi meno - di mettersi in vetrina. Compreso Fazzini, che aveva giocato solo 6 minuti nelle ultime cinque gare e non partiva titolare dal 12 settembre. E per riprendersi la scena, il Cagliari ha bisogno anche del miglior Fazzini.

RIPRODUZIONE RISERVATA