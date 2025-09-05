Cagliari scopre la Dinamo 

È un'edizione particolare la 15ª del “City of Cagliari” che si apre stasera alle 18 al PalaPirastu con il match Milano-Gran Canaria, al quale seguirà Dinamo-Bayern Monaco (20.30). Domani le finali. Per l'Olimpia Milano è la prima gara senza il patron Giorgio Armani, scomparso giovedì. Da capire se il coach Ettore Messina farà in tempo ad arrivare nell'isola perché questa mattina è stata allestita la camera ardente a Milano, in via Bergognone 59, nell’Armani/Teatro, spazio che dal 2001 ospita le sfilate dello stilista. Da ricordare che coach Messina aveva già annullato l'incontro con la stampa previsto per giovedì sera.

Il cordoglio

Davvero tante le manifestazioni di cordoglio e di riconoscenza per Giorgio Armani. A partire dal presidente della legabasket Umberto Gandini: «La scomparsa di Giorgio Armani rappresenta una gravissima perdita per tutto il basket italiano». Anche la Dinamo ha diffuso una nota stampa, in cui lo ricorda come «figura straordinaria e simbolo di eccellenza italiana, non solo un punto di riferimento nel mondo dello sport, ma anche un’autentica icona dell’imprenditoria e della moda a livello internazionale. La sua visione, il suo stile inconfondibile e la sua capacità di coniugare eleganza, passione e impegno hanno lasciato un’impronta profonda in ogni ambito in cui ha operato. All’Olimpia Milano, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, le nostre più sincere e sentite condoglianze».

Il torneo

Il quadrangolare organizzato dalla Fip Sardegna è diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi della pre-season anche per la presenza di club che fanno le coppe europee. Oggi si disputano le due semifinali, domenica alle 18 la finale per il 3° posto tra le due perdenti e alle 20.30 la finale tra le vincenti che assegnerà il trofeo. Diponibili gli abbonamenti per le due giornate oppure solo il biglietto per una giornata. La FIP Sardegna in accordo con l’organizzazione ha messo a disposizione 500 posti ad un prezzo speciale riservato alle società affiliate. Ieri scadeva la conferma delle prenotazioni. Oggi si possono ancora acquistare i tagliandi rimasti.

Le squadre

Milano non ha rivali come scudetti: ben 31. Ai titoli vanno aggiunte 13 tra Coppe Italia e Supercoppe, una Coppa Intercontinentale e ben 8 coppe europee, anche se l'ultima, la Coppa Korac, risale ormai al 1993. Saranno assenti i due giocatori impegnati con la nazionale: l'ala Ricci (Italia) e l'esterno Guduric (Serbia). Fra i tanti giocatori italiani da ricordare l'ex Ousmane Diop, alla seconda stagione con l'Olimpia. Il Gran Canaria è un club emergente della Liga Acb. Ha vinto la Supercoppa spagnola nel 2016 e l'Eurocup nel 2023, sfiorando il bis qualche mese fa nella finale persa con l'Hapoel Tel Aviv. Il Batern Monaco è freschissimo campione di Germania. Titolo arrivato al termine di una serie combattuta contro Ulm, vinta nella quinta e decisiva gara di finale. La squadra è allenata dal coach canadese Gordon Herbert, campione del mondo nel 2023 con la Germania. Infine la rinnovatissima Dinamo del neo capitano Rashawn Thomas e del vice capitano Luca Vincini, gli unici due superstiti del campionato passato insieme al coach Massimo Bulleri. I nuovi sono i play Buie e Zanelli, gli esterni Thompson, Beliauskas, Ceron e Casu, le ali Marshall jr e Mezzanotte, i lunghi McGlynn e Seck.

