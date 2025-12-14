Cagliari sconfitto con l’onore delle armi 

Atalanta 2

Cagliari 1

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou (34' st Pašalić), Djimsiti (10' st Ahanor), Kolašinac; Zappacosta (34' st Samardžić), Éderson (21' st Musah), de Roon, Bernasconi (21' st Zalewski); De Ketelaere, Lookman; Scamacca. In panchina Rossi, Sportiello, Scalvini, Brescianini, Maldini, Krstović. Allenatore Palladino.

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa (13' st Prati), Luperto (42' st Pavoletti), Juan Rodríguez (21' st Idrissi); Palestra, Adopo (42' st Luvumbo), Deiola, Folorunsho, Obert; Borrelli (13' st Gaetano), S. Esposito. In panchina Ciocci, Radunović, Mazzitelli, Kılıçsoy, Di Pardo, Rog, Pintus, Liteta. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Di Marco di Ciampino.

Reti : nel primo tempo 11' Scamacca, nella ripresa 30' Gaetano, 36' Scamacca.

Note : ammoniti Bernasconi, Juan Rodríguez, Gaetano. Angoli 5-4. Recupero 2' pt-5' st.

Ci ha provato, ci ha creduto. Se non altro, si porta a casa l’onore delle armi, che fa gioco pure quello (a livello mentale) in questa fase del torneo e in vista dello scontro diretto col Pisa, domenica prossima alla Domus. Un buon Cagliari lascia così Bergamo sconfitto da un’Atalanta più pratica, magari anche più determinata, con un tasso qualitativo superiore, indubbiamente, e lo fa pesare nei momenti decisivi di un match equilibrato e aperto sino alla fine. Magra consolazione. Inutile, infatti, il secondo gol consecutivo di Gaetano, la doppietta di Scamacca fissa il punteggio sul 2-1 e consente alla Dea di rilanciarsi anche in campionato dopo il ko di Verona e il successo in Champions, cinque giorni fa, sul Chelsea. Zero punti e un pugno di rimpianti nella valigia, invece, per i rossoblù, ai quali non basta una prova ordinata e un gran bel coraggio per uscire dalla “New Balance Arena” indenni.

Avvio esplosivo

Squadra che vince non si sfiora. Isolani, schierati attraverso il 3-5-2, al via, dunque, con Caprile in porta, il terzetto Zappa-Luperto-Rodriguez in difesa, Deiola nel cuore del campo affiancato da Adopo e Folorunsho, l’ex Palestra largo a destra, dall’altra parte Obert, davanti la coppia Esposito-Borrelli. Ancora out Mina, oltre a Zé Pedro, Felici e Belotti. È il 3-4-2-1, invece, il modulo di riferimento della formazione lombarda, che rompe a sua volta il ghiaccio con Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolašinac, Zappacosta, Éderson, de Roon, Bernasconi, De Ketelaere, Lookman e Scamacca. Ed è proprio quest’ultimo a sbloccare il match già all’11’ con un colpo di tacco sotto porta sulla sventola di Zappacosta. Avvio esplosivo, dunque, dell’Atalanta che era andata vicino al gol già prima con Lookman murato da Caprile in uscita.

Ma il Cagliari c’è

Il copione del match è da subito chiaro, il Cagliari subisce ma non rinuncia a proporsi appena ne ha l’opportunità. L’occasione passa proprio per il destro di Palestra che svirgola, però. Ancora l’esterno lombardo, lanciato a campo aperto da Esposito, si fa recuperare da Bernasconi appena prima di entrare in area. Sull’altro versante, Lookman è devastante, provvidenziale la deviazione in angolo di Luperto. Quindi Scamacca, a tu per tu con Caprile, si fa ipnotizzare dal portiere veronese che ci mette poi una pezza anche sul diagonale a botta sicura di Lookman (tempestivo poi Obert sulla successiva conclusione di De Ketelaere). Dea su di giri. Ma a una manciata di secondi dall’intervallo, il Cagliari va vicinissimo al pareggio: sul cross di Folorunsho, Borrelli ci arriva di testa e sfiora il palo.

L’illusione

Riparte meglio l’Atalanta, fatica, però, ad arrivare in porta. Djimsiti è costretto a cedere il testimone ad Ahanor. Doppio cambio, invece, nel Cagliari, entrano Gaetano e Prati come contro la Roma. La serata sembra girare, Palladino corre ai ripari inserendo Zalewski e Musah. Dentro, invece, Idrissi tra i rossoblù che sembrano aver finalmente messo la museruola a Lookman con Palestra. E al 30’ il pareggio è servito: l’apertura di Folorunsho per Gaetano che col tacco scambia con Esposito (esterno delizioso dell’ex Empoli) e fulmina Carnesecchi. La gioia dura, però, sei minuti scarsi: su cross di Samardžić (appena subentrato insieme a Pašalić) ancora Scamacca manda al bar Luperto e trafigge Caprile. Che si riscatta poi chiudendo la porta in faccia due volte a Zalewski.

Finale concitato, Pisacane si gioca il tutto per tutto con Luvumbo e Pavoletti. Proprio l’angolano al 94’ firma il 2-2 ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Folorunsho. La sconfitta fa male, ma il Cagliari c’è.

RIPRODUZIONE RISERVATA