Firenze amara per il Cagliari, sconfitto 1-0 dalla Fiorentina che ha conquistato così l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Ai rossoblù non è bastata una grande ripresa. Decisivo il gol di Cataldi, segnato al 24’ del primo tempo. Un gol viziato dal fuorigioco di un compagno, Kouame, come ha voluto sottolineare a fine gara l’allenatore Nicola: «Era irregolare».

