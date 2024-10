Cagliari sceglie i due migliori del mondo 

Il mare del Poetto che ieri, liscio come un lago alpino, attendeva la “termica”, sarà presto ribollente di schiuma. Stamattina alle 11 cominceranno le regate del Sardinia Grand Slam, tappa finale delle Kitefoil World Series della Ika, al cui presidente, Mirco Babini (da 25 anni cagliaritano per scelta di vita), ieri in conferenza stampa, i vispi occhi azzurri brillavano più del solito: «C’è tanta Cagliari nel grande lavoro che ha portato il kite nel programma olimpico. Abbiamo cominciato qui, 12 anni fa e qui venivano gli atleti ad allenarsi. Adesso si trasferiscono a Cagliari per coltivare il loro sogno olimpico».

La formula

Da oggi al Poetto iniziano quattro giorni di sfide sui kitefoil apparecchiate da GLE Sport con l’aiuto tecnico di Chia Wind Club, l’assenso della International Kiteboarding Association e la benedizione della Federvela, che vede in questa manifestazione, nel Campionato italiano classi olimpiche appena concluso, nell’Europeo iQFoil, nel trofeo internazionale degli Waszp e nella Wing Foil World Cup un unico straordinario mese di vela a Cagliari, accomunato nella Sardinia Sailing Cup. Qualcosa di eccezionale. Tre giorni di spettacolari regate di flotta (29 uomini e 11 donne insieme), poi sabato i primi 9 in finale e gli altri alla Golden Ticket race che dà al vincitore il decimo pass come una wild card. Poi le sfide a eliminazione diretta e la finale a 4 nella quale il primo che vince tre prove diventa il migliore del mondo. Un format sperimentale, un test per i giochi Los Angeles 2028 dove potrebbe essere adottato.

I protagonisti

Reduci, rispettivamente dal bronzo e dal quarto posto olimpico, Max Maeder (corre per Singapore, il papà è svizzero) e Riccardo Pianosi sono tra i più attesi, così come l’altro azzurro Lorenzo Boschetti («Ormai da un anno mi sono trasferito a Cagliari) o campione europeo Axel Mazella, sempre protagonista a Cagliari. Tra le donne, sono da appuntare i nomi della 24enne francese Jessie Kampman, della svizzera Elena Lengwiler, dell'israeliana Gal Zuckerman e naturalmente delle due azzurre Maggie Pescetto e Tiana Laporte.

Alla Sesta Fermata è tutto pronto, sotto lo sguardo di Regione e Comune di Cagliari, che affiancano l’ennesimo grande evento sportivo, nell’intento di promuovere il territorio, allargare la stagione turistica e rafforzare il ruolo centrale del Poetto e dell’Isola come sede di regate veliche d’alto livello.

RIPRODUZIONE RISERVATA