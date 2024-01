Cagliari, sarà un mese di fuoco 

Il pari tra Verona e Frosinone ha attutito il colpo e ribadito la pochezza nel basso. Ma sino a quando il Cagliari potrà vivere delle disgrazie altrui? Il ko con il Torino ha destabilizzato gli scenari, per quanto Ranieri ripeta continuamente che «ci sarà da lottare per la salvezza sino all’ultimo minuto dell’ultima giornata». Lo ha fatto anche dopo il successo sul Bologna. Nel male e nel bene, quindi. Nel frattempo, però, sono arrivate due sconfitte ingombranti (soprattutto quella in Ciociaria) e serve ora una nuova spallata. Una spallata eccellente considerato il calendario che mette a dura prova i rossoblù nel prossimo mese. Con tre partite (contro Roma, Lazio e Napoli) sulla carta proibitive visti i precedenti al cospetto delle big e due scontri diretti (con Udinese ed Empoli) da brividi entrambi ed in trasferta dove Pavoletti e compagni hanno conquistato tre soli punti in undici gare (nessuno ha fatto peggio in Serie A).

Le due romane

Calma e sangue freddo. Lo stesso Ranieri, subito dopo il match col Toro, ha invitato l’ambiente a non farsi divorare dall’apprensione o dai cattivi pensieri. Comunque vada a finire il mercato. Da quando il tecnico di Testaccio è tornato nell’Isola, il Cagliari ha sempre dimostrato di saper superare i momenti di crisi e di poter tirare fuori il massimo nelle situazioni più disperate. Ora sale l’asticella, però. Il programma delle prossime giornate ricorda quello di avvio stagione vista la caratura degli avversari. Con una differenza sostanziale, però: il Cagliari, appunto. Se cinque mesi fa era ancora una squadra immatura e spaesata, oggi è più scafata e consapevole delle proprie potenzialità. Soprattutto è più squadra e sa di poter andare oltre i propri limiti giocando da squadra.

Il programma

Step by step. I match di Udine (fissato per il 18 febbraio in attesa che la Lega definisca anticipi e posticipi) e di Empoli (3 marzo) diventano le tappe di riferimento nell’immediato. E il Cagliari ci dovrà arrivare nelle condizioni di classifica (e di conseguenza mentali) migliori possibili. Tradotto: servono almeno due punti nelle gare con le due romane. Del resto, la stagione sin qui dei giallorossi è stata caratterizzata da diversi passaggi a vuoto all’Olimpico dove la pressione è aumentata, tra l’altro, dopo l’esonero di Mourinho. La sfida successiva con la Lazio si giocherà alla Domus dove i rossoblù hanno dimostrato di poter andare oltre ostacoli quasi insormontabili. E per l’occasione, potrebbe esserci anche Luvumbo, impegnato in Coppa d’Africa con l’Angola. Tra l’Udinese e l’Empoli c’è poi uno dei match più attesi, sempre nell’Isola, contro il Napoli, reso ancora più effervescente dalla presenza dell’ex Mazzarri sulla panchina dei partenopei.

Gli scenari

È il momento più delicato e tosto allo stesso tempo della stagione. Il mese della verità. Ranieri sta lavorando anche sull'aspetto psicologico e pian piano recuperando gli infortunati. Una spinta ulteriore potrebbe arrivare dal mercato (in extremis). A marzo sarà tutto più chiaro. E se il Cagliari ci arriverà senza bruciarsi troppo dopo questo ciclo di fuoco, sarà molto più semplice.

