Cagliari, sarà l’aeroporto  la chiave per lo sviluppo 

Cagliari en marche . Oltre un secolo prima di Emmanuel Macron fu Ottone Bacaredda a coniare un’espressione diventata slogan vincente, simbolo di dinamismo, vivacità, intraprendenza, curiosità, apertura all’esterno. C’era sostanza in quelle parole del sindaco che per primo aprì la città verso il mare e ne stimolò la crescita credendo ciecamente nelle sue grandi potenzialità.

Quale città

Che cosa ne sarà della Cagliari di domani? Che cosa vuole essere? In che modo si svilupperà, in quale direzione? Quali leve intendono muovere i cinque candidati sindaci per far crescere l’economia? La campagna elettorale ha suggerito alcuni temi. Uno su cui si sono trovati d’accordo è quello del governo dell’aeroporto: «No alla privatizzazione», è la sintesi. «La gestione pubblica si sta rivelando efficiente», ha detto Giuseppe Farris (CiviCA 2024). «Da subito ho sposato la battaglia contro la privatizzazione», ha detto, dal fronte del centrodestra, Alessandra Zedda. «I servizi pubblici essenziali devono rimanere in capo al pubblico», ha aggiunto Massimo Zedda leader del Campo Largo. Per Emanuela Corda di Alternativa «un dominio pubblico può arrivare al privato quando c’è una situazione di mal funzionamento, ma non è questo il caso. Ci stanno derubando e noi non lo dobbiamo consentire».

Chiarito che cosa si vorrebbe fare della porta di ingresso per chi arriva in aereo, va ricordato che gli investimenti sul porto – quello industriale e quello turistico – negli ultimi anni sono stati i più consistenti della storia e porteranno al trasferimento del traffico commerciale al Porto Canale mentre via Roma sarà solo turistico con il supporto di un grande polo cantieristico. Risorse da sfruttare.

Turismo e imprese

Resta da capire chi far arrivare e come attirare vacanzieri. Per chiarire: se il turismo è una delle chiavi dello sviluppo, occorre decidere su quale turismo puntare. Le classifiche sulla qualità della vita che vedono Cagliari eccellere in Italia e in Europa confermano che quella è una chiave di marketing. “Vieni a Cagliari perché è bella e starai bene” è un claim . Ma non solo.

C’è una tradizione di competenze nell’alta tecnologia da proseguire. Massimo Zedda, ad esempio, propone «di ospitare un centro di competenza sull’intelligenza artificiale e nel contempo intende sviluppare politiche di investimento nelle infrastrutture e promuovere politiche industriali mirate, oltre a una collaborazione più stretta con l’università per lo sviluppo delle tecnologie emergenti».

Creare un marchio

La portabandiera del centrodestra punta sulla creazione del marchio “Cagliari città delle eccellenze” come volano di promozione di tutto il sistema economico locale e sul coinvolgimento dei commercianti, dei ristoratori, degli artigiani e di tutti gli operatori del turismo. In generale ritiene che l’unione pubblico-privato sia una formula corretta per affrontare ogni discorso. Claudia Ortu (Potere al popolo), a proposito di turismo, parte dal presupposto che «Cagliari non è Disneyland» e, anzi «l’industria del turismo ha prodotto insopportabili distorsioni nel mercato immobiliare cittadino e sta consumando la città. Per questo», evidenzia, «lavoreremo perché molte delle case ora adibite a bed and breakfast ritornino nel mercato immobiliare per le persone che a Cagliari vivono, studiano e lavorano».

Anche Giuseppe Farris (CivCa 2024) punta a un’inversione di tendenza, ad esempio sul commercio e la ristorazione: «È sotto gli occhi di tutti la trasformazione del centro della città in una gigantesca Tavola calda. Secondo le associazioni di categoria solo nell’ultimo anno il 10% delle attività commerciali ha chiuso i battenti. Poiché manca da decenni una seria pianificazione», sostiene, «è urgente un confronto con gli esercenti che operano nei vari segmenti del commercio per mettere a punto un programma che favorisca la diversificazione delle attività e consenta un’inversione di tendenza».

Gli impianti

Tutti, a partire da Emanuela Corda (Alternativa), ritengono che «la realizzazione del nuovo stadio possa tradursi in una opportunità di sviluppo per la città». E che «il nuovo polo sportivo dovrà diventare punto di riferimento per lo sport regionale e non solo. La realizzazione del nuovo impianto potrà favorire lo sviluppo di tante attività correlate e migliorerà l’attrattività della città a livello nazionale ed internazionale». Sul nuovo “Gigi Riva”, così come sul nuovo palasport, resta intatto il problema dei fondi mancanti. E chi arriverà a Palazzo Bacaredda dovrà contribuire a risolverlo in fretta per non perdere i treni che passano, ad esempio gli Europei di calcio del 2023 per i quali Cagliari è ancora in corsa, sempre che costruisca lo stadio.

San Benedetto

Poi, tra i tanti temi, c’è quello del trasferimento e della riqualificazione del mercato di San Benedetto, luogo identitario ma anche fulcro di un’economia gastronomica non solo cittadina ma anche attrazione turistica. Tutti sono contrari al trasloco nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, costata circa 10 milioni di euro, ma quando occorrerà andare oltre la campagna elettorale e trovare soluzioni non sarà semplice intervenire su una macchina avviata. Da 50 milioni di euro.

