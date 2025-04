Cagliari, sarà difesa a tre o quattro? 

Tutti dentro eccetto Deiola per la sfida con la Fiorentina che può sancire la salvezza del Cagliari, almeno virtualmente. Ieri nuovo allenamento al “Crai Sport Center” di Assemini e il tecnico rossoblù Nicola ne ha approfittato per sperimentare più soluzioni da utilizzare, magari, all’interno della stessa partita in programma il giorno di Pasquetta alla Unipol Domus. Il fischio d’inizio è fissato per le 15.

Scalpita Prati

Primo nodo da sciogliere il sistema di gioco. Nell’ultimo mese Nicola ha quasi sempre utilizzato la difesa a tre per poi tornare a quattro a San Siro contro l’Inter. Potrebbe riproporla anche lunedì con i viola, con un atteggiamento più spavaldo, presumibilmente. Con il ritorno tra gli undici di Luperto e Viola, ma anche di Prati, tradito dalla febbre nei giorni che hanno preceduto la partenza per Milano e ora di nuovo al cento per cento e pronto a riprendersi lo scettro nel cuore del campo.

Sei diffidati

Le scelte di Nicola potrebbero essere condizionate anche dalle esigenze per le gare successive. Squalificato Deiola, restano in diffida, infatti, i difensori Obert, Mina e Luperto, il centrocampista Marin e gli attaccanti Pavoletti e Piccoli.

