Cagliari, sarà come un talent show 

Il precampionato come test, per capire se potranno far parte della rosa del Cagliari nella nuova stagione. Per tanti ragazzi protagonisti della strepitosa cavalcata della Primavera, che ha vinto la Coppa Italia e sfiorato la qualificazione ai playoff, il prossimo mese e mezzo sarà decisivo per conquistarsi un posto coi grandi: da Vinciguerra a Cogoni, passando per Pintus e Trepy, sono tanti i nomi che avranno l’occasione di fare il salto. La promozione in prima squadra di Fabio Pisacane, che ha guidato i giovani rossoblù negli ultimi due anni, dà a diversi giocatori con un passato nel settore giovanile (incluso chi nella passata stagione era in prestito altrove) la possibilità di giocarsi una maglia ed entrare a far parte del Cagliari in pianta stabile.

Di ritorno

Alcuni nomi li ha anticipati il presidente Tommaso Giulini, nella conferenza stampa di giovedì a Palazzo Tirso: «Pisacane, ed è scontato per il suo percorso, darà lustro a tanti ragazzi giovani che hanno fame. Veroli torna e può dimostrare il suo valore, poi vorrà aggregare qualche ragazzo della Primavera in ritiro come Liteta, Vinciguerra e magari qualche altro. E ha voluto assolutamente tenere in rosa Idrissi, dietro Obert, perché vede grandissime potenzialità avendolo allenato in Primavera, così come Cavuoti che torna». Quest’ultimo, centrocampista classe 2003, dopo due anni in C tra Olbia e Feralpisalò è già rientrato: ha giocato, con 4 gol in altrettante partite, il torneo di calcio a 7 The Soccer Tournament negli Stati Uniti a inizio giugno, aggregato nella squadra guidata proprio da Pisacane. Idrissi, terzino sinistro del 2005, ha avuto un passaggio superiore: in B al Modena, con 28 presenze (13 da titolare) e un gol, ed è ritenuto pronto per la A. Dal campionato cadetto proviene anche Veroli, che non è prodotto delle giovanili del Cagliari (rossoblù solo nel 2022-2023, in Primavera) ma dopo il biennio in B con Catanzaro e Sampdoria avrà una chance.

Linea verde

Nel nuovo Cagliari ci sarà anche qualche baby fra chi ha scritto una grande pagina di storia del club lo scorso 9 aprile, con la conquista della Coppa Italia battendo 0-3 il Milan all’Arena Civica di Milano. Il nome che spicca è senza dubbio quello di Alessandro Vinciguerra, il capitano: l’attaccante classe 2005, autore del gol che ha sbloccato la finale, era già in rampa di lancio nella scorsa stagione ma si è limitato a un paio di panchine. Mentre un assaggio, indimenticabile, l’ha avuto il difensore Nicola Pintus: è entrato negli ultimi minuti di Cagliari-Venezia, la partita della salvezza lo scorso 18 maggio. Tra i 2006 sempre in difesa potrebbe esserci spazio in ritiro per Andrea Cogoni, quindi a centrocampo Joseph Liteta (arrivato un anno fa dallo Zambia) e in attacco Yael Trepy, scattante giocatore spesso usato a gara in corso e che aveva chiuso la finale di Coppa Italia con un “eurogol”.

Mercato

Anche le prossime novità, ossia i primi acquisti di Angelozzi da nuovo ds, sono ventenni o poco più. Arrivano entrambi dalla Sampdoria: in chiusura le operazioni per Alessandro Pio Riccio (difensore del 2002 ex Juventus, due anni in B come esperienza, sarà un prestito con diritto di riscatto e percorso inverso per il portiere Simone Scuffet) e Simone Leonardi (attaccante del 2005, metà stagione in C al Rimini dopo un gol in 5 presenze in B). Per un Cagliari più giovane e pronto a inserire tanti volti nuovi.

RIPRODUZIONE RISERVATA