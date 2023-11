La ristrutturazione del mercato di San Benedetto, a Cagliari, deve tornare in Consiglio. L’opposizione alza la voce: non c’è il progetto definitivo, l’Aula è sovrana. La maggioranza, al contrario, vuole tirare dritto, trasferendo i box nel parco della Musica. La protesta cresce ogni giorno di più, anche per la cancellazione - in progetto - dei parcheggi. I dettaglianti temono tempi lunghi: si rischia la morte dello storico emporio.

