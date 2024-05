Cagliari salvo, ma mai così in basso 

Una salvezza arrivata con 90 minuti d'anticipo, ma la stagione del Cagliari si chiude con numeri non proprio entusiasmanti. I rossoblù, infatti, sono arrivati al traguardo con un bottino di 36 punti, il peggiore degli ultimi vent'anni se si eccettuano le due stagioni chiuse con la retrocessione, e con una sola lunghezza di vantaggio sul retrocesso Frosinone, che ancora maledice quel 4-3 incassato in rimonta alla Domus.

Bottino magro

I 36 punti ottenuti sono stati sufficienti per centrare la permanenza in Serie A, ma mai il Cagliari si era salvato con un bottino così scarno. Prendendo in considerazione gli ultimi venti anni, dal campionato 2004-05 a oggi, il record negativo per la salvezza erano i 37 punti conquistati nel 2020-21, con Di Francesco prima e Semplici poi. Il Cagliari si era invece conquistato un altro anno di A con 39 punti nelle stagioni 2005-06, 2013-14 e 2017-18, mentre il punteggio più alto restano i 53 punti del 2008-09. Per trovare un bottino peggiore, bisogna arrivare ai 34 punti del 2014-15 e i 30 del 2021-22, campionati chiusi con la retrocessione in Serie B.

Casa dolce casa

La sconfitta dell'ultima giornata con la Fiorentina ha interrotto una serie positiva in casa che durava dal ko con la Lazio del 10 febbraio. Ma alla Domus il Cagliari ha costruito la sua salvezza, conquistando 25 dei 36 punti totali. Un bottino che sistema i rossoblù all'undicesimo posto nella classifica relative alle gare casalinghe stravinta dalla solita Inter (46 punti sulle 19 gare giocate). Davanti ai suoi tifosi, la banda di Ranieri ha centrato sei vittorie, con sette pareggi e sei sconfitte. Un bottino simile il Cagliari in versione casalinga non lo centrava dal 2019-20: anche allora 25 punti, con sette vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte. L'anno prima, con Maran, ancora meglio: ben 30 punti (sui 41 totali), con otto vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte.

Mal di mare

L'altra faccia della medaglia è, naturalmente, il rendimento esterno. Il Cagliari chiude la stagione con soli 11 punti, meglio solo delle tre squadre retrocesse. Due le vittorie, pesantissime, contro Empoli e Sassuolo, accompagnate da cinque pareggi e ben dodici sconfitte (meglio solo del Sassuolo, che fuori casa ha perso tredici volte). Eguagliato il rendimento esterno delle stagioni 2013-14, 2016-17 e 2018-19, i record negativi restano gli 8 punti del 2004-05 e i 10 del campionato successivo.

Cooperativa del gol

Un solo giocatore sempre presente, Zappa con 38 gare su 38. Sul fronte delle reti, la stagione appena chiusa passerà alla storia per esser quella col cannoniere più “avaro” di sempre: il goleador stagionale, infatti, è Nicolas Viola, con appena 5 reti. I precedenti primati erano le 7 reti di Pinilla nel 2011-12 e di Sau nel 2014-15. Ma il Cagliari ha comunque segnato 42 reti, tredicesimo miglior attacco del torneo, andando a bersaglio con ben diciannove giocatori (gli ultimi Deiola e Kingstone). Aspettando Atalanta-Fiorentina (i viola hanno diciotto goleador), nessuno ha mandato a rete un numero maggiore di marcatori diversi. Le 68 reti incassate, infine, sono il secondo peggior risultato degli ultimi vent'anni, superato solo dalle 76 reti al passivo del 2016-17. E i 68 gol subiti eguagliano i numeri del 2014-15 e del 2021-22, gli anni delle due retrocessioni.

