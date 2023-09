Cagliari, salvate il soldato Boris 

Quel pallone scivolato dalle mani magari se lo sarà sognato di notte o durante il volo che lo ha portato a Belgrado, per rispondere alla chiamata della nazionale serba, dove torna a distanza di quattro anni dall'ultima volta. Ma Boris Radunovic sa bene che l'errore più grande sarebbe rimanere ancorato al minuto 89 di Bologna.

L'assist di Buffon

Ieri a Coverciano Gigi Buffon, nuovo team manager della Nazionale, ha parlato di Donnarumma. Ma quelle parole valgono per tutti i portieri. «Gigio l’ho visto crescere, anche attraverso qualche sbaglio. Si cresce anche quando, dopo aver sbagliato, paghi in prima persona». Radunovic sicuramente sa di aver sbagliato. Eppure al Dall'Ara nel primo tempo, col Cagliari già in vantaggio, si era esibito in un doppio intervento da applausi, prima chiudendo lo specchio in uscita bassa su Karlsson e poi, dopo essersi subito rimesso in piedi, deviando alla perfezione la conclusione di Zirkzee. Poi, nella ripresa, proprio l'olandese lo aveva beffato sul primo palo, quello che Boris forse avrebbe potuto difendere meglio. Ma definirlo sbaglio sarebbe eccessivo. L'errore vero, invece, è arrivato al minuto 89: la punizione dalla sinistra, la confusione in area e la conclusione tutt'altro che irresistibile di Kristiansen. Radunovic ci è andato sicuro, con le mani protese in avanti. Forse troppo sicuro, con la palla che gli è scivolata giù, proprio sui piedi di Fabbian, che d'istinto l'ha subito buttata dentro.

Sotto accusa

Radunovic è rimasto a terra, quasi a sperare in un fischio salvatutti di Orsato, il classico fallo di confusione, un'ipotetica carica che però non c'è stata. Tutto regolare, anche la pioggia di voti negativi come al portiere serbo non capitava da un anno, il 24 ottobre, quando ad Ascoli si spense la luce, tra un rigore procurato e un assist con i piedi all'attaccante avversario. Unico passaggio a vuoto di una stagione che lo ha incoronato tra i protagonisti assoluti nella corsa alla Serie A: 14 clean sheet nella stagione regolare, altri 2 nei playoff e una serie di parate, specie col Bari alla Domus, indimenticabili. Ecco perché Claudio Ranieri, a fine partita, ha guidato la difesa del suo portiere: «Avremmo potuto proteggerlo meglio. Ma non gli diciamo nulla, Boris ci ha fatto arrivare in Serie A, un errore ci sta». Insomma, l'errore non cambia le gerarchie tra i guardiani dei pali rossoblù, con Radunovic che giocherà titolare contro l'Udinese, alla ripresa del campionato, e con Scuffet e Aresti ancora in panchina.

Aria di casa

Meglio guardare avanti e in questo Boris ha ricevuto un assist perfetto da Dragan Stojkovic, ex fantasista della Jugoslavia che fu, ora ct della nazionale serba, che lo ha richiamato per le sfide di qualificazione agli Europei contro Ungheria e Lituania. Radunovic parte dalle retrovie, nel quartetto di portieri dove il titolare è il torinista Milinkovic-Savic, ma questa convocazione dopo quattro anni se l'è conquistata sul campo. E non sarà certo un errore a spazzar via quanto conquistato nell'ultimo anno.

