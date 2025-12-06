Cagliari-Roma, il postpartita con Neri 

Questa sera alle 21 su Videolina va in onda la tredicesima puntata del Tg “Videolina Sport”. Con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti un’ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna: il postpartita di Cagliari-Roma, e l’analisi della sfida tra la nuova Dinamo - rinforzata da Pullen e Visconti - e Trieste. In Serie C, il ritorno in campo della Torres contro Pineto e nella B interregionale di basket le tappe di avvicinamento al derby tra Esperia e Sennori. Ospiti della puntata Dionisio Mascia e Riccardo Spignesi.