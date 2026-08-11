Cagliari, Rodríguez oggetto dei desideri 

Il Bologna non si è arreso, vuole Juan Rodríguez e - c’è da scommetterci - ci proverà sino alla fine a portarlo nella Città delle due Torri. Dopo l’impatto più che dignitoso sulla Serie A a soli vent’anni, il difensore uruguaiano è diventato l’oggetto dei desideri di parecchie squadre anche in Italia, tra cui quella emiliana, appunto, pronta a puntarci forte in prospettiva, ma anche nell’immediato. L’interesse era palese già nel finale della passata stagione, quando gli osservatori del club di Joey Saputo si presentavano sistematicamente alle partite del Cagliari per vederlo (e apprezzarlo, evidentemente) dal vivo. Sinora, il presidente Tommaso Giulini ha fatto muro, ancora, però, non è arrivata quell’offerta che spiazza e spacca. Nel caso, non sarebbe da escludere un terzo ritorno nell’Isola di Alberto Dossena dal Como, magari nell’ambito di un’operazione Esposito.

Al momento giusto

Punto fermo di Fabio Pisacane che ha saputo trovare i tempi giusti per buttarlo nella mischia, al suo debutto nel calcio italiano, per poi gestirlo - in modo quasi chirurgico - nei momenti più delicati della stagione, suoi e della squadra. Guanchi - come lo chiamano amici e partenti - si presenta ai nastri di ripartenza vaccinato e più strutturato, indubbiamente. Lo ha confermato in tutte le amichevoli giocate dal Cagliari nel precampionato, dimostrando peraltro un buon feeling con Deiola (suo compagno di reparto, da quest’anno) in attesa che Mina, appena rientrato dalla Colombia dopo il supplemento di vacanze post Mondiali, ritrovi una condizione atletica quantomeno accettabile. In allenamento, da quando è arrivato Kofler, si è ritrovato a duettare spesso poi con l’ex Sudtirol ed è subito emersa una certa affinità. Degli attuali quattro difensori centrali presenti in rosa, è probabilmente quello che avrà più opportunità di giocare. Pisacane lo considera ormai imprescindibile. Anche per questo, difficilmente il Cagliari se ne priverà. A meno che non arrivi una proposta che faccia barcollare un po’ tutti, compreso il diretto interessato.

Ritorni di fiamma

Anche per questo (ma anche indipendentemente da questo), il Cagliari potrebbe prendere in considerazione Dossena come parziale contropartita tecnica nella trattativa che porterebbe Sebastiano Esposito a Como. Il difensore ha la strada sbarrata in Riva al Lago e sarebbe felicissimo di indossare ancora una volta la maglia rossoblù. L’alternativa al difensore resta il terzino destro olandese Ignace Van der Brempt, pure lui fuori dal progetto di Fàbregas e in uscita dal Como. E non è escluso nemmeno un ritorno di Luca Mazzitelli, in esubero nel club lariano e pronto - eventualmente - a ridursi l’ingaggio spalmandolo magari in più anni (considerato anche che il suo contratto con il Como scade tra dieci mesi).

Intanto, l’esterno classe 2006 Othniël Raterink va in prestito all’ADO Den Haag, nella massima serie olandese.

RIPRODUZIONE RISERVATA