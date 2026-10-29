«Cagliari, riprendiamoci la nostra anima» 

«Una cosa incredibile, a cui non avevo mai pensato: per me è un orgoglio aver indossato la fascia da capitano del Cagliari». Juan Rodríguez ha appena 21 anni, è alla sua seconda stagione in Sardegna ma sembra ormai un veterano, per come guida la difesa rossoblù. E la scelta di Pisacane, lo scorso 3 settembre, di indicarlo capitano in Coppa Italia contro il Verona è sembrata naturale, sulla scia dei tanti uruguaiani che in Sardegna si sono rivelati o consacrati. «Ero nella mia stanza dopo il pranzo del giorno della partita», ha raccontato ospite a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina, «Pisacane mi ha chiamato e mi ha detto che sarei stato capitano e di rimanere tranquillo, che sapevo come fare e che aveva fiducia in me».

Punto fermo

In mano ha il mate, la bevanda irrinunciabile per tutti gli uruguaiani (e gli argentini), i pensieri vanno spesso alla famiglia «che vedo una volta all’anno ma è orgogliosa di me». E, nella mezz’ora in studio con i giornalisti Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu, Rodríguez mostra tutte la sua qualità anche con l’italiano, imparato con profitto a Cagliari. «L’ho studiato appena sono arrivato», segnala. Una storia cominciata il 1° settembre 2025, poco dopo le 18.30, con lo sbarco davanti a tanti tifosi in festa all’aeroporto di Elmas assieme a Zé Pedro, con cui aveva condiviso le visite mediche a Roma. «Non ho avuto il tempo di pensarci, perché il mio agente me l’ha detto un giorno e quello dopo stavo già venendo qui. La prima cosa che mi sono ricordato è che tanti uruguaiani passati da Cagliari si sono trovati bene: è una città ideale per noi». Poteva essere un salto nel buio, ma si è subito ambientato: «Giocare in Europa era il mio sogno, sapevo che era difficile ma che avrei anche dovuto alzare il mio livello». Ha dovuto aspettare tre mesi per esordire, poi la consacrazione e la rete al Milan all’ultima giornata: «Volevo chiudere il campionato con un gol, sapevo che stavo per essere sostituito e sono andato avanti».

Il profilo

«Mi sento cattivo in campo, ho il sangue uruguaiano e mi piace andare forte per recuperare palla: ma so di avere una qualità diversa, quella di giocare e cercare il passaggio fra le linee». Rodríguez ha le idee chiare quando deve definirsi come difensore. E le ha avute anche il Cagliari, che lo ha seguito fin dal suo esordio: il 9 marzo 2024, sul campo del River Plate Montevideo, a vederlo debuttare con il Boston River c’era Andrea Cossu. «Non lo sapevo», rivela. «Il mio agente mi aveva detto di non prendere un giallo al primo tempo: ammonito al 12’, sostituito all’intervallo». Ma la sua corsa non si è certo fermata a quel sabato, anzi è proseguita fino al “vero” debutto con la Celeste nell’ultima sosta (aveva una presenza ma in una nazionale sperimentale): «Un orgoglio incredibile poter rappresentare l’Uruguay, lo volevo da piccolo».

I maestri

Per Rodríguez la sorpresa arriva a metà trasmissione, quando direttamente dall’Uruguay si collega Diego Lopez. «È sempre molto bello che il Cagliari prenda dei connazionali, poi vedere un difensore mi fa rivivere molte cose», le parole dell’ex capitano, che con 344 presenze domina la classifica dei 24 uruguaiani che hanno vestito il rossoblù (Rodríguez è a 29). «Sa che in ogni momento può contare su di me, ma vedo che se la sta cavando alla grande. Ha molto da imparare, ma secondo me non ha un tetto come prospettive». Per Juanchi, questo il suo soprannome, oltre a Lopez c’è anche un’altra guida speciale: «Mina, un grande. Quando sono arrivato era in Colombia, dopo una settimana volevo tornare a casa perché mi sembrava troppo difficile ma si è avvicinato a me e mi ha detto di seguirlo. Ha reso più facile tutto».

Obiettivo ripresa

Sul presente, Rodríguez non usa giri di parole: «È un momento difficile per le tre sconfitte consecutive, ma sappiamo che presto tornerà la vittoria. Per prima cosa dobbiamo avere un’anima: a Monza l’atteggiamento è stato diverso, dobbiamo riprendercela». Magari già domenica con la Lazio, anche per interrompere la brutta serie di dieci gol incassati in 270’ dopo aver iniziato l’anno da miglior difesa. «Dobbiamo migliorare, perché siamo gli stessi e ho compagni fortissimi: non può succedere».

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