“Cagliari rigenerata, digitale e sostenibile”  Confronto tra imprese, politica e sindacato 

“Cagliari rigenerata. La città digitale e sostenibile” è il tema di un evento organizzato dalla Filca-Cisl nazionale e dalla Filca-Cisl Sardegna, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa è in programma nel capoluogo sardo lunedì 4 settembre alle 10,30 nei locali dell'Exmà, in via San Lucifero 71.

I lavori saranno introdotti da Marco Ambu, segretario generale della Filca Sardegna. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, sono in programma gli interventi di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, Mimmo Contu, segretario generale Cisl Cagliari, Giorgio Delpiano, presidente Confapi Sardegna, Pierpaolo Tilocca, presidente Ance Sardegna, e degli onorevoli Marco Osnato e Salvatore Deidda, presidenti rispettivamente della Commissione Finanze e della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

Le conclusioni dell’iniziativa saranno affidate ad Enzo Pelle, segretario generale della Filca nazionale. I lavori saranno moderati dalla giornalista Francesca Zoccheddu.

