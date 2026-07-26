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Premi Aci Sport.
27 luglio 2026 alle 01:05

cagliari, riflettori puntati  sui migliori della sardegna 

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Un sabato di mezza estate per celebrare le stelle del motorsport sardo, riunite al T-Hotel di Cagliari dalla Delegazione Regionale Aci Sport e del Comitato degli Automobile Club della Sardegna per la cerimonia di premiazione dei campioni 2025 e dei vincitori dei titoli nazionali. L’appuntamento, realizzato nel capoluogo sardo (patrocinato del Comune) in onore del centenario di Ac Cagliari, ha visto protagonisti i piloti e gli equipaggi sardi che si sono distinti nei Campionati Regionali karting, rally moderni e storici, e-sport e slalom e i vincitori dei titoli nelle Coppe di Zona rally e slalom e i tricolori rallycross e velocità su terra. I presidenti Antonello Fiori (Ac Sardegna e Ac Cagliari), Giulio Pes di San Vittorio (Ac Sassari), Pierpaolo Seddone (Ac Nuoro) e Bruno Perra (Coni Sardegna), il parlamentare Salvatore Deidda e l’assessore comunale Carlo Serra hanno consegnato riconoscimenti anche a organizzatori, commissari, medici, giornalisti, antincendio, crono, commissari e all’ex fiduciario regionale Giuseppe Pirisinu. «Abbiamo voluto dare più spazio all’intero movimento: non solo chi conquista i risultati sportivi, ma anche tutte le persone che, con professionalità e passione, lavorano per la buona riuscita delle gare», ha concluso Silvia Bassu, fiduciaria Aci Sport Sardegna.

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