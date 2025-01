Cagliari, riapre (mezza) via Roma 

È conto alla rovescia, finalmente. Con oltre un anno di ritardo si va verso l’apertura di una parte del tratto di via Roma, a Cagliari, chiuso da marzo 2023 per un maquillage appaltato dall’amministrazione comunale. C’è molta curiosità tra i cagliaritani: nuova pavimentazione, verde, luci, giochi, fitness. Ma in Municipio, in attesa dell’apertura (a fine mese), è già polemica sui risultati, anche per il progetto -tramontato - della grande piazza sul mare. Una riapertura comunque parziale: tra il Largo e via Barcellona i lavori devono ancora iniziare.

