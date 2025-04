Cagliari, restano altri cinque match point 

Il +5 sul terzultimo posto resta un vantaggio cospicuo e rassicurante a cinque giornate dalla fine del campionato. Va gestito, però, con prudenza, lucidità e consapevolezza allo stesso tempo. La sconfitta rimediata mercoledì con la Fiorentina brucia, e non poco, ma l’obiettivo minimo stagionale è sempre lì, dietro l’angolo (ci sarà poi tempo e modo per valutare se questa squadra potesse ambire a qualcosa di più intrigante di una salvezza tirata per le lunghe, per quanto vitale).

Chi c’è sotto

Il pareggio nello scontro diretto tra Empoli e Venezia ha abbassato ulteriormente la quota, anche se è stato soprattutto il crollo del Lecce, sconfitto in casa anche dal Como, a fare il gioco del Cagliari che ne ha comunque tre sotto (oltre al fanalino di coda Monza) e diventa assai complicato che almeno due di queste facciano il botto finale, sarebbe persino clamoroso considerati i ritmi avuti sin qui. I pugliesi hanno perso sette delle ultime otto partite, i toscani non vincono dall’8 dicembre. Stanno probabilmente meglio i lagunari, ma si cibano per lo più di pareggi (che fanno la felicità di chi deve amministrare ma non aiutano certo a costruire le grandi imprese) e più che Nicola, hanno messo nel mirino Giampaolo. Dopo il Verona, anche il Parma - salvo colpi di scena - sembra essersi, invece, tirato fuori dalla bagarre.

Basta poco

Il livello nella lotta per non retrocedere si è rivelato davvero scadente quest’anno, checché se ne dicesse sino a qualche mese fa. Al Cagliari è bastato così il minimo sindacale (vincendo quelle due-tre partite cruciali) per prendere le distanze e potersi giocare la volata finale con il coltello dalla parte del manico. Basta poco, ormai, anche per chiudere il conto, al di là dell’amarezza e di quel senso di negatività che una sconfitta si porta sempre dietro. Se la quota salvezza dovesse assestarsi attorno ai trentadue, al massimo trentatré punti (come probabile), ai rossoblù ne basterebbero due-tre per archiviare la pratica. E le occasioni non mancheranno certo tra Verona, Como e Napoli in trasferta e, soprattutto, Udinese e Venezia in casa.

Il calendario

La strada rossoblù sembra tracciata anche dal calendario che, al contrario, può diventare il peggior nemico per le dirette concorrenti. Soprattutto per il Lecce che affronterà tutte squadre di alta classifica eccetto Verona e Torino. Rischia, insomma, di arrivare a malapena agli attuali trenta del Cagliari. Sulla carta più agevole il cammino dell’Empoli che, dopo il derby con la Fiorentina, dovrà vedersela con Lazio, Parma, soprattutto Monza e Verona nella speranza magari di chiudere a trentadue.

Riflettori in Laguna

Corsa a ostacoli per il Venezia che, magari, va monitorato con più attenzione dal Cagliari in virtù dello scontro diretto in programma alla Unipol Domus alla penultima giornata. Sempre che di scontro diretto si possa parlare. Nel frattempo, la formazione allenata dall’ex Di Francesco dovrà vedersela con Milan, Torino e Fiorentina. E la speranza del Cagliari - chiaramente - è che il 18 maggio i giochi siano già fatti (da una parte o dall’altra) e che anche l’ultima gara che i lagunari giocheranno al “Penzo” contro la Juventus sia ininfluente.

«Il destino in tasca»

Detto questo, Pavoletti e compagni hanno il proprio «destino in tasca», come ha voluto evidenziare lo stesso club rossoblù in un titolo nella rivista ufficiale distribuita l’altro ieri allo stadio. Come se avesse cinque match point. Il prossimo lunedì a Verona, il più caldo tra otto giorni in Sardegna contro l’Udinese. Potrebbe bastarne addirittura mezzo.

