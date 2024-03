Cagliari resta in pole per Euro 2032: «Scelta tra due anni» 

L’argomento, forse, è stato offuscato negli ultimi mesi dalla partita (poi definitivamente chiusa) sul trasferimento dei 50 milioni della Regione al Comune (e poi al Cagliari calcio) per costruire il nuovo stadio. Ma di fronte a un progetto a cui mancano pochissimi passaggi (tutti amministrativi9 per arrivare a dama, Cagliari resta pienamente in corsa per ospitare gli Europei 2032. La conforma, in maniera assolutamente indiretta, arriva dal ministro dello sport Andrea Abodi che ha fatto sapere che «nel 2026 si decideranno gli altri stadi che ospiteranno gli Europei. Fermo restando, mi sembra di capire, che Roma, Milano e Tornino siano un punto fermo, ne mancano due». Considerato che il Maradona di Napoli non è all’altezza, che quello di Firenze si è arenato nella partita dei fondi Pnrr, idem quello di Venezia. Considerato invece che Cagliari ha un progetto avanzatissimo, il capoluogo resta tra le città favorite ancora in corsa. «È una competizione nella competizione», dice ancora il ministro Abodi, «non si gioca solo per vincere il campionato, ma si deve operare tutti insieme nel rispetto dei ruoli perché si possa arrivare all’indicazione di questi altri due stadi. Io punto alla crescita del sistema e non soltanto all'organizzazione degli Europei nel 2032 che sono una data molto lontana». ( ma. mad. )

