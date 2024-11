Cagliari Respira: una festa 

In una mezza maratona che non ha mai puntato sugli atleti di grido ma sui messaggi da mandare in giro a correre per la città e sulle immagini di Cagliari da diffondere nel mondo, non si offenderanno Loitanyang, Jbari e gli altri se il ruolo di vedette noi continuiamo ad assegnarlo a Claudia Pinna. La sangavinese del Cus Cagliari (47 anni fra tre giorni e di gran lunga ancora la migliore atleta sarda) alle 10 farà click sul cronometro da polso scattando da viale Diaz alla ricerca della vittoria numero 9 nella “Cagliari Respira”. In pratica ha vinto più di metà delle edizioni e anche oggi correrà più contro se stessa e il tempo che passa che contro le rivali e il tempo cronometrico.

Internazionale

La 16ª mezza maratona “Città di Cagliari” onora la sua classificazione di “internazionale” portando sul percorso podisti di quindici nazioni diverse e tredici province italiane (escluse le sarde, qualunque sia il loro numero) tra i poco meno di mille che hanno perfezionato l’iscrizione per la prova principale di 21,097 km. È la “maratonina” più partecipata nell’Isola e a rendere la festa ancora più colorata contribuiranno gli atleti che si divideranno la fatica nella KaraliStaffetta (8+13) e tutti coloro che approfitteranno del traffico chiuso per percorrere con ogni ritmo, compreso il più lento, la SEIKaralis (2300 in tutto). Partenze sfalsate di 5 minuti per maggior ordine. Anche i partecipanti alla 21 km scattano divisi in griglie, in base al ritmo gara. Arrivo e premiazioni per tutti (con il sottofondo sonoro allestito da Radiolina) all’interno della Fiera, che il Cagliari Marathon Club ha ormai eletto come perfetto quartier generale per la propria gara.

