Cagliari Respira, oggi i convegni e le gare “kids” 

Il sabato della “Cagliari Respira”, la mezza maratona internazionale che domani compie 15 edizioni, è da sempre il giorno del convegno. Anzi, dei convegni, perché oggi alla Fiera, che il Cagliari Marathon Club ha confermato quartier generale della manifestazione, ce ne saranno due. Al Centro Congressi si comincia alle 10 sul tema “Sport è salute”. Nella ricca scaletta gli interventi di relatori qualificati (e spesso a loro volta podisti) come Laura Lutzoni, Claudia Mura, Filippo Tocco e Paolo Serra (che saranno anche moderatori), Michele Ruggiu, Luigi Casciu, Giovanna Ghiani e Massimiliano Pau. Nardino Degortes e Renato Canova, saranno protagonisti dalle 16 della parte allestita in collaborazione con Fidal Sardegna e Centro Studi Fidal, sul tema “Atletica: tecnica e performance principi e metodi nell’allenamento di endurance”.

Le corse in programma

Sempre oggi, spazio alle gare per i bambini (Kids Run, ore 15) e ritiro del pettorale per i circa tremila partecipanti alle prove di domenica. La principale è naturalmente quella sui 21,097 km (che si può fare anche a staffetta, 8+13) e che alle 10 prenderà il via dalla Fiera (piazza Marco Polo), assieme alla prova sui 6 km non competitiva. ( c.a.m. )

