Cagliari Respira, il giorno della festa sui 21 chilometri 

L’incognita del vento, la certezza che sarà l’ennesimo successo. Anche in un’edizione non semplicissima, i numeri danno ragione agli sforzi degli organizzatori della “Cagliari Respira”, manifestazione che è difficile confinare in una semplice mezza maratona. Quello confezionato per la quindicesima volta dal Cagliari Marathon Club è ormai un avvenimento di costume, coinvolgente, che ha saputo crescere anche oltre i confini dell’agonismo (che misura 21.097 metri) e che per farlo ha preso anche spunto da un’altra manifestazione cagliaritana di grande impatto come la SoloWomenRun.

Il percorso e i big

Con un numero sempre maggiore di cagliaritani coinvolti, l’auspicio è che gli altri abbiamo voglia di usare il buon senso perché, se rispetto agli anni scorsi il percorso (giro unico) non è cambiato, cambia però lo spazio a disposizione. I cantieri renderanno obbligatorio stringersi un po’ e chi va in auto al Poetto dovrà avere un po’ di pazienza. Potrà approfittarne per regalare un applauso al keniano Simon Kibet Loitanyang, che parte favorito, a Khalid Jbari (già secondo a Cagliari) a Ismail El Haissoufi o all’eterno (55 anni) Said Boudalia, tesserato per la società organizzatrice, che ai suoi tempi questi se li sarebbe mangiati a colazione. Tra le donne, Claudia Pinna, che in settimana spegnerà 46 candeline, è in gara più contro se stessa e i suoi piccoli acciacchi che contro rivali pur rispettabilissime, come le triatlete Alice Capone e Lisa Orrù (ma non solo loro).

La mattinata

Appuntamento di buon mattino al quartiere fieristico che sarà invaso di podisti di ogni età e andatura, compresi quelli che parteciperanno ai 6 km non competitivi, sino al Largo Carlo Felice e ritorno (più o meno). Per chi corre i 21 km c’è l’opzione 8+13 a staffetta e si arriva sino a viale Trento-viale Trieste, per poi tornare a chiudere con Poetto e Parco di Molentargius-Saline. Il tutto dalle 10, ora del via e dell’inizio di una festa che ieri ha avuto un prologo nelle festose gare giovanili e nei due convegni alla Fiera.

RIPRODUZIONE RISERVATA