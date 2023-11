Cagliari Respira, anno 15° 

Cagliari Respira, la storia continua. Presentata ieri in Municipio la quindicesima edizione della PAN Cagliari Respira, evento sportivo tanto atteso dai podisti isolani e non, che inizierà sabato con la KidsRun per le categorie giovanili e proseguirà domenica con l’appuntamento principale: la Mezza Maratona Internazionale della città di Cagliari. Previste anche la KARALIStaffetta (8 km + 13 km) e la SEIKaralis, entrambe non competitive. Correranno oltre 1500 runners. Il percorso: piazza Marco Polo, via Roma (con una piccola deviazione dovuta ai lavori in corso), le vie principali fino al Poetto (dove ci sarà una seconda deviazione), quindi a Molentargius, per poi giungere dentro al traguardo della Fiera.

Un pezzo di storia

«La Cagliari Respira è un pezzo di storia di tutto lo sport isolano», ha detto Sergio Lai, presidente della Fidal Sardegna, «voglio ringraziare Paolo Serra, perché è riuscito a coniugare l’attività sportiva con la sensibilizzazione verso un problema di salute come quello dell’asma». L’assessora alla Pubblica istruzione Marina Adamo ha evidenziato le potenzialità sotto il profilo turistico: «Ci sarà un ritorno d’immagine per la nostra città». Il simbolo del capoluogo a cui è stata dedicata PANCR23 è il Bastione Saint Remy, presente in tutto il materiale promozionale dell’evento.

Benessere e inclusione

«L’attività fisica porta dei benefici per il singolo ma anche per la società, che risparmia in termini di medicine sia in costi diretti che indiretti», ha detto Paolo Serra, presidente della Cagliari Marathon Club, «anche quest’anno portiamo avanti il discorso solidarietà, attraverso nove associazioni che grazie all’attività con la Cagliari Respira finanziano i loro progetti con la vendita dei pettorali della SEIKaralis». La promozione della salute trova spazio nei due convegni “Sport è salute” e “Atletica: tecnica e performance (endurance)”, previsti sabato nel Centro Congressi della Fiera.

Il percorso

Mentre la KidsRun di sabato alle 15 si svolgerà dentro la Fiera, la mezza partirà alle 10 da viale Diaz (zona piazza Marco Polo) per poi proseguire in via Roma (dove è prevista una piccola deviazione dovuta ai lavori in corso), attraverserà le principali vie della città fino ad arrivare al Poetto (dove ci sarà una seconda deviazione), quindi a Molentargius, per poi giungere dentro la Fiera dove si taglierà il traguardo.

I numeri e i big

Saranno 1100 i partenti alla mezza maratona, 400 alla KARALIStaffetta, mentre alla SEIKaralis e la KIDSRun ci si potrà iscrivere fino a sabato. Tra i big ai nastri di partenza della 21 km il più accreditato è forse il keniano Simon Kibet Loitanyang, seguono Khalid Jbari secondo nella scorsa edizione, Said Boudalia vincitore di ben 7 edizioni e Oualid Abdelkader padrone di casa. Al femminile, tra le iscritte è certamente favorita la regina del mezzofondo isolano Claudia Pinna, poi Alice Capone e Lisa Orrù le più titolate per il podio.

