Cagliari Respira... a mille 

In una gara che ha trovato già da tempo la formula giusta, che ha successo e che riesce a tenere viva una bella tradizione, quale è la “Cagliari Respira”, non c’è bisogno di grandi cambiamenti. Vanno bene piccole modifiche, come - in questa che è la 17 edizione - possono essere la possibilità di fare anche i canonici 21,097 km in modo non agonistico o il nuovo title sponsor (Af Motors) oppure la grafica ufficiale che promuove un monumento meno reclamizzato come il Palazzo di Città. Oppure ancora (non si poteva non notarlo) il fatto che alla presentazione di ieri nella sala consigliare di Cagliari, la Fidal non fosse rappresentata da Sergio Lai ma dal nuovo vicepresidente regionale Giorgio Fenu, per l’assenza di Manuela Caddeo.

Sfide future

L’alternativa sarebbe una vera e propria rivoluzione, cioè passare da mezza maratona a maratona completa (42 km) come ha auspicato, per il Comune di Cagliari, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, promettendo sostegno: «La maratona non significa raddoppiare una “mezza”», ha risposto Paolo Serra, presidente dell’organizzatore Cagliari Marathon Club, «ma presuppone un grosso investimento che richiederebbe l’impegno di Comune ma anche di Regione. Serve una promozione in grado di garantire numeri adeguati e portare nell’Isola maratoneti che non ci sono, non in numero sufficiente». Magari, ha ipotizzato Fenu, «un campionato italiano per la ventesima edizione».

Le cifre

Intanto Serra e Ivan Onnis hanno dato qualche numero sulla prova di domenica prossima, partendo dagli iscritti alla gara principale, «che sono già oltre mille per i 21 km, cifra che inizia a essere soddisfacente, senza contare le cento staffette da 8+13 km e i partecipanti alla SeiKaralis (non agonistica) e i giovanissimi delle Kidsrun del sabato. Ma vorremmo citare gli oltre trecento volontari che lavoreranno sul percorso o al quartier generale della Fiera e gli ottanta agenti della polizia locale, con la quale negli anni si è creato un bel rapporto e che limiteranno al massimo i disagi per il traffico». Il percorso, al netto del dribbling ai cantieri stradali in viale Diaz, è sempre lo stesso: dalla Fiera si va verso via Roma, Largo, Corso, viale Trento, rientro da viale Trieste per poi, nella seconda parte, dirigersi verso il Poetto e, dal parco di Saline e Molentargius, tornare alla Fiera dove è posto il traguardo. Partenza alle 10, per evitare concomitanze con Cagliari-Roma delle 15. Tra i favoriti, i primi due uomini del 2024, Simon Kibet Loitanyang (vincitore) e Khalid Jbari e la seconda donna, Lisa Orrù, che questa volta si troverà di fronte Elisa Spazzafumo, mentre sarà assente la plurivittoriosa Claudia Pinna.

I motivi

Come al solito, a far da contorno, i motivi legati alla salute («Lo sport previene alcune tra le principali cause di morte come malattie cardiovascolari e respiratorie», ha detto Serra, citando il convegno “Sport è salute” di sabato mattina), all’ambiente, al turismo e alla solidarietà. E serve anche, come ha suggerito il presidente del consiglio comunale, Marco Benucci, a «insegnare un modo di vivere la nostra città».

RIPRODUZIONE RISERVATA