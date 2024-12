Cagliari rende omaggio all’opera di Salerno e lo fa con lo sguardo di Cristiana Collu 

Forse Graziano Salerno, un mite, un giusto, uno che in pochi conoscono (solo chi frequenta molto l’arte in Sardegna), avrà letto tutti i sette contributi critici che sulla sua opera hanno scritto sette sapienti dell’arte e della filosofia, e avrà sorriso. Senza dire una parola. O dicendone qualcuna fra sé e il vento, guardando, coi suoi occhi a fessura, una delle piccole sculture di Sebastiano Satta incastonate nei blocchi di pietra ordinati (i blocchi e le sculture, la pavimentazione e le sedute) da Costantino Nivola per la metafisica e meravigliosamente sostenibile piazza Satta. Seduto, Graziano Salerno, su uno dei parallelepipedi che di quella piazza sono le panchine, moduli architettonici già di per sé sensibili, oltre che simbolici (e viene in mente “Panchine” di Beppe Sebaste, a dire come la nostra civiltà abbia trasformato spesso un democratico arredo urbano in un dissuasore per chi ci si vorrebbe anche sdraiare; per fortuna non lì, nella piazza più bella della Sardegna, e, piazze storiche a parte, una delle più belle d’Italia). Piazze, cortili. Infinito. Vediamo se ci sta tutto, in questo tentativo di dire chi sia Salerno e perché, da ieri sera, e fino al 30 marzo 2025, è aperta una personale alla Fondazione di Sardegna di Cagliari (in via San Salvatore da Horta) , su progetto della stessa, organizzata nell’ambito della piattaforma AR/S–Arte Condivisa, di cui è responsabile Franco Carta, con un titolo fuorviante: “Graziano Salerno. Senza poesia in nessun caso”.

Ricerca

La cura è di Cristiana Collu, che sa scegliere anche i titoli, certamente. Perché poi si scopre che non è un incitamento al non usare poesia, ma il contrario. Citiamola tutta, l’epigrafe che apre il contributo di Collu, il primo nel catalogo Treccani, realizzato per l’occasione: Potete vivere tre giorni senza pane; ma senza poesia, in nessun caso (Charles Baudelaire). È solo volando alto, sulle ali di poeti, infatti, che si può tentare di parlare di questo artista, nato a Nuoro nel 1954, che ha fatto l’Accademia a Bologna sotto la guida di Concetto Pozzati, e poi ha girato un po’ di città: Londra, Parigi, Friburgo. Questo si legge nelle sue sintetiche biografie. A rendere un’idea più ampia e vaga, della vita e delle opere, è l’esatta vaghezza della sua ricerca. Che adesso questa mostra ci mette a disposizione, grazie alla volontà di rendere pubblica una selezione dai quasi 500 lavori che il gallerista Dante Crobu anni fa ebbe la lungimiranza di acquistare dallo stesso Salerno. Perché, da attento collezionista, capì che quei foglietti tolti fuori da una valigia (vera boîte en valise duchampiana), centinaia fra disegni e acquerelli, di piccole dimensioni, erano un unico racconto, un disegno infinito di fancellesca memoria (ma il “Disegno ininterrotto” che Fancello donò nel 1938 a Nivola e Ruth Guggenheim sposi, Salerno non poteva averlo visto). Cristiana Collu, a sua volta, teneva d’occhio Salerno, non certo per campanilismo (lo aveva già esposto nel 2011 in una collettiva al Man, allora da lei diretto).

La curatrice

Intervistata sulla necessità di questa personale, risponde: «Graziano Salerno è un grande talento, la sua traiettoria non gli ha consentito di esplorare le grandi potenzialità della sua genialità, forse, o forse per lui anche la dissipazione della sua vita è in qualche misura un‘opera d’arte che si salva». E quindi era il tempo giusto per una mostra che ha certamente un carattere, e un senso, diverso, trattandosi di un artista estremo, che non può più essere nemmeno inserito nella romantica visione del bohémien , perché, nella nostra pseudo-civiltà, è decaduto anche ogni ideale romantico (nel bene e nel male). Ancora Collu: «L’aspetto onirico di queste opere è strettamente legato allo spazio che le accoglie. Per me era necessario avere un filtro e restituire un ambiente morbido, osmotico, diafano, sospeso. Entrare in mostra è entrare nel mondo immaginifico e fantastico di qualcun’altro, è il sogno sognato dove le nebbie si dissolvono e le atmosfere sono memoria cinematografica». Bisogna accostarsi a Salerno, a quella parata di circa 200 tra acquerelli e disegni della seconda metà degli anni ’80, per forza di poesia. Magari cantando mentalmente “Ho visto nina volare”, di De André, mentre si scopre il libro d’artista Storia del cortile infinito . Più che i tentativi di inserirlo in un filone (Surrealismo, Metafisica, Transavanguardia), più che leggendo note stile intelligenza artificiale, bisogna accostarsi in modalità poetica, lasciarsi attraversare dalle sue visioni monocolore come ci si lascia attraversare dai versi di Chandra, del tipo: “Mi sembra che le ferite e la luce siano insieme”.

Per chi volesse approfondire, invece, i saggi in catalogo sono illuminanti (di Alessandro Del Puppo, Saretto Cincinelli, Annarosa Buttarelli, Antonello Tolve, Ilaria Bussoni, Jonathan Watkins). Tutti cercano di spiegare perché quei lavori hanno sempre gli stessi soggetti: alberi spezzati, nidi, uccelli, figure con teste coniche, come imbuti, riferimenti sessuali espliciti, senza che vi sia nulla di erotico nella sua opera.

Potere del segno

Ma le spiegazioni, nell’arte, sono come le versioni in prosa per la poesia: funzionano per una comprensione basica, per chi ha bisogno di aggrapparsi al concreto, di ri-conoscere qualcosa. Invece qui è necessario farsi trasportare da questa “passione per la magia del disegno,attonito e mirabile assoggettamento al potere del segno”, come scrive Cincinelli.

E farlo con poesia, in ogni caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA