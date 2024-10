Cagliari rende omaggio a Giaime e Luigi Pintor, intellettuali del Novecento 

Il giardino si affaccia su una zona sottostante, dove, prima che la guerra la distruggesse, c’era la loro casa. Coperta dal verde di un rampicante, c’è pure una lastra a indicarla. Da domani, un’altra sul Belvedere del ex Regio Museo di Cagliari, continuerà a ricordarne l’esistenza. Anche se nati a Roma, figli di Giuseppe e Adelaide Dore, Giaime e Luigi Pintor sono cresciuti nel capoluogo, esponenti apprezzati di una Sardegna in dialogo con il mondo. La dedicazione ai due fratelli, entrambi intellettuali di spicco del Novecento (Giaime morì a soli 24 anni), avverrà domani alle 17, nel giardino del Regio Museo in piazza Indipendenza.

Genealogie

Inserita dai Musei nazionali di Cagliari nell’ambito dei Pomeriggi di Paesaggi, è espressione della volontà dell’istituzione cittadina di ricostruire le genealogie che hanno scritto la storia culturale e politica dell’isola. Dalla targa intitolata a Doro Levi, apposta nella sala d’ingresso del museo, a quelle di Giovanni Lilliu e Ferruccio Barreca; alle giornate di studi dedicate a Grazia Deledda, Antonio Gramsci e Francesco Cocco Ortu, i Musei nazionali hanno tracciato un percorso di rimandi che illumina la configurazione del presente. Perché, come dice Maria Antonietta Mongiu, componente del consiglio di amministrazione: «La mission di un museo non si esaurisce nella manutenzione della memoria, prosegue nei raccordi con la storia contemporanea, per diventare luogo di educazione e formazione permanente».

Il programma

Introdotta da Francesco Muscolino, direttore dei Musei nazionali, e dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda, la cerimonia di dedicazione si aprirà con un recital originale di Arrogalla, artista sonoro, e Francesco Abate, scrittore e giornalista de L’Unione Sarda, per proseguire con gli interventi, coordinati da Mongiu,di Roberto Pianta, letterato, e Valeria Deplano, docente di Storia contemporanea dell’Università di Cagliari. La serata si concluderà con la tavola rotonda “Alla ricerca delle genealogie intellettuali sarde con la passione della politica”, cui parteciperanno Gabor Pinna, esperto di politica internazionale, Gianni Marilotti, scrittore e saggista, già senatore della Repubblica, Jacopo Onnis, giornalista e saggista, Sebastiano Chessa, avvocato. L’attrice Lia Careddu leggerà alcuni brani da opere dei Pintor. In concomitanza, sarà prolungata l'apertura fino alle 23 (ultimo ingresso alle 22 con biglietto ridotto dalle 19), del Museo archeologico, della Pinacoteca nazionale, delle Cannoniere cinquecentesche, dello stesso ex Regio Museo. In collaborazione con il Comune e l'Università, si replicherà l'iniziativa “Verso la città dei Musei” con apertura fino alle 23 del Museo delle cere anatomiche “Clemente Susini”, del Museo d'arte siamese, della Galleria comunale d’arte e del Palazzo di città. La dedicazione sarà l’occasione per approfondire la conoscenza di due figure che, come dice Gian Luca Lioni, giornalista e scrittore, membro del CdA dei Musei nazionali, «sono profondamente legate a Cagliari e alla Sardegna, due grandi intellettuali, due biografie che raccontano il Novecento, un secolo così terribile e tormentato e allo stesso tempo denso di ideali, impegno, cultura». Delle “eredità letterarie” di Giaime Pintor parlerà Pianta, che ripercorrerà la formazione giovanile di Giaime, le collaborazioni con la casa editrice Einaudi, le traduzioni innovative dal tedesco. La cornice storica in cui si consumano le biografie dei protagonisti sarà delineata da Deplano.



