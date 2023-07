Cagliari, Ranieri volta pagina  «Bari tra i ricordi più belli  ma questa è un’altra storia» 

Assemini. La serata di Bari occupa un posto speciale tra i ricordi più cari, il gol di Pavoletti al 94’ se l’è portato persino in vacanza. «Ma i ricordi sono ricordi. Questa è un’altra storia, diversa, più complicata. E tutta ancora da scrivere». Claudio Ranieri si gode il passato ma guarda solo al futuro. Pratico e previdente. Mette un punto e va a capo senza troppi inconvenienti. Un mese dopo ribolle lo stesso entusiasmo nel suo stomaco, scorre la stessa adrenalina tra i suoi occhi. Cambiano, però, il palcoscenico e gli scenari, e di conseguenza il livello di difficoltà. «Siamo gli ultimi arrivati», ricorda l’allenatore del Cagliari, pronto a cavalcare la sua quinta stagione in rossoblù. «Il calendario, tra l’altro, non è stato molto benevolo con noi», tiene a precisare. «Dobbiamo essere tutti compatti, mi riferisco alla squadra ma anche ai tifosi e all’ambiente in generale. Vogliamo e dobbiamo far restare quest’Isola in Serie A».

Obiettivo salvezza

La salvezza è già un chiodo fisso. «Non smetterò mai di ripeterlo». A prescindere dai sogni. «Io ho sempre voglia di sognare. I sogni aiutano a vivere e ti danno slancio ulteriore. Ma in questo momento dobbiamo concentrarci sulla salvezza». Ci sarà poi tempo e modo per sollevare eventualmente l’asticella. «Ho due anni di contratto», ricorda il tecnico di Testaccio che ha già in testa il Cagliari che verrà: «Con giocatori giovani e meno giovani, un trait d’union in ogni reparto che consenta alla squadra di convivere e crescere». Con uno zoccolo duro collaudato, ormai. «È una forza incredibile dentro lo spogliatoio e chi verrà dovrà adattarsi a questo spirito».

Le priorità del mercato

Già sono arrivati Jankto e Scuffet, atteso da un momento all’altro Augello, e non solo. «Voglio un difensore esperto e due attaccanti», chiarisce senza troppi giri di parole Ranieri. «Ho giocatori validi davanti, hanno, però, 33 e 35 anni e vari acciacchi. E io devo essere sicuro di poter avere le mie frecce nell’arco. In B si può chiudere un occhio, in A a volte non basta tenerli aperti entrambi». Patti chiari, amicizia lunga. «Dobbiamo essere bravi a non sbagliare gli acquisti che andremo a fare. E speriamo di prenderli al più presto. Ho bisogno di provarli e sfruttare le amichevoli in programma nel corso della preparazione».

Un passo alla volta

Aspetta e spera, Ranieri. Ma c’è già chi gli trasmette sensazioni positive ad Asseminello. «I ragazzi stanno bene. Andremo per gradi», spiega l’allenatore rossoblù, che non ha alcuna intenzione di forzare in questa fase. «Mi piace che i giocatori riescano ad assimilare passo dopo passo e non voglio rischiare», puntualizza. «Non voglio che si infortuni nessuno. Purtroppo Desogus è scivolato, ne avrà per dieci giorni e questo mi dispiace tanto, anche perché ero curioso di vederlo dopo che ha fatto bene con Zeman». Re Claudio II non vuole lasciare nulla al caso. Stavolta il Cagliari sboccerà con lui. «Poter plasmare una squadra sin dall’inizio in effetti rende la cosa diversa», ammette il tecnico romano, «poi il gruppo è ancora per gran parte quello dello scorso campionato».

La stessa mentalità

Cambia la categoria, non l’approccio che dovrà avere la squadra, evidentemente. «Dovremo giocare con la mentalità di Serie B: lottare, lottare e ancora lottare, sempre. Poi è chiaro che in Serie A ci sarà un tasso tecnico superiore. Non potremo permetterci errori, soprattutto in fase di non possesso. In Serie A le altre squadre hanno il campione che può risolverla, noi dovremo pensare di poter prendere anche gol ma senza pregiudicare la nostra prestazione». Da lì non si scappa, dunque: «Dovremo lottare, sino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Se poi vinceranno gli altri vuol dire che saranno stati più bravi, ma noi dovremo essere sempre a posto con la nostra coscienza e consapevoli di aver dato tutto».

Cittadinanza onoraria

Cagliari, il futuro è adesso. E se Ranieri prova a voltare pagina lasciando la promozione nel libro dei ricordi, le sue imprese restano scolpite nella storia del club rossoblù e della città. E in Consiglio Comunale c’è chi ha proposto di dargli la cittadinanza onoraria, che poi è il pensiero comune di ogni cagliaritano medio. «Cittadino onorario già mi sento perché mi ha fatto la gente», la premessa dell’allenatore nato e cresciuto nel cuore di Roma ma innamorato pazzo di Cagliari e della Sardegna. «Se poi dovesse farlo anche l’Amministrazione, ne sarei ulteriormente orgoglioso, certo».

