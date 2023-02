Cagliari, Ranieri tiene alta l’asticella 

A distanza di qualche giorno, Ranieri non cambia idea sulla prestazione di Modena: «Ai ragazzi ho fatto i complimenti, la squadra ha mostrato coesione e maturità, cercando il pareggio anche in inferiorità numerica. Ho visto orgoglio e partecipazione, per questo sono pienamente soddisfatto». È un Cagliari che fuori casa non segna e tira poco: «A me piace attaccare, con equilibrio, è chiaro che voglio di più. Ma non avendo Pavoletti, ci manca un giocatore che tiene palla e tira in porta». Ecco perché si punta su Prelec: «Si è messo a disposizione, è forte fisicamente e fa anche gol. Lo ha fatto in Primavera e in Austria, ora deve dimostrare di saperli fare anche in B».

«Puntiamo ai playoff», aveva detto il ds rossoblù Bonato il giorno prima. Ranieri, invece, non vuole arrendersi: «Io punto in alto. Dobbiamo fare 67-69 punti, sarà difficile, ma se punto in alto e non ci riesco, entro nei playoff. Questo vuol dire che siamo ambiziosi rispettando le altre squadre, ci proveremo». A ripartire dal Benevento, che arriva con un nuovo allenatore, senza dare punti di riferimento: «Ma anche Cannavaro cambiava spesso sistema di gioco. Dobbiamo saper leggere le partite. Troviamo una squadra che è il nostro opposto, visto che fa meglio in trasferta, dove ha preso 14 punti, perdendo solo tre volte e sempre di misura. È una squadra che lotta, c'è del buono e noi dovremo stare attentissimi».

«Non devo aggiungere altro. Zappa non rischia nulla, non è stato ammonito. È stato sventolato un cartellino giallo, ma nel comunicato del Giudice non c'è nulla e quindi siamo a posto». Claudio Ranieri archivia la questione Modena e il rischio di un possibile ricorso del Benevento in caso di presenza di Zappa. Il tecnico ha altro in testa, la sfida con i campani e la voglia di provarci, anche al di là dell'obiettivo più realistico.

Siamo ambiziosi

Avanti così

La spinta dei tifosi

Un mese di Cagliari: «All'arrivo ho trovato una squadra che stava a posto fisicamente, ma giù emotivamente. Una squadra che è diventata più forte con l'aiuto dei tifosi. Per questo al pubblico chiedo di starci vicini, perché sarà una partita molto difficile». Nella partitella del mercoledì ha provato il 4-3-1-2: «Un sistema che i ragazzi conoscono, ma per farlo devo avere tutti in buona condizione fisica. Non vedo grandi stravolgimenti, a Modena, con un uomo in meno, la difesa a quattro ha retto bene>. A proposito di singoli, Ranieri prepara il rilancio di Obert («può partire titolare, visto che Capradossi si è allenato a parte») e promuove il giovanissimo Carboni, classe 2004: «Lo porteremo in ritiro. Mi è piaciuto molto, ragazzo intelligente, gioca a uno o due tocchi, come voglio giochi il play. È un ragazzo su cui conto per il prossimo futuro». Pronto anche Mancosu: «La qualità la conoscete, negli ultimi sette allenamenti ne ha fatti due forti, perché non vogliamo abbia ricadute. Lui, come Pavoletti, Deiola, li aspetto per capire se possono essere leader. Ogni allenatore vorrebbe tutti leader, perché sono quelli che aiutano e pensano al bene della squadra».

