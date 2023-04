Cagliari, Ranieri tiene alta la guardia 

Cinque giornate per definire il futuro di una Serie B che continua a essere in ballo, in testa come in coda. Per questo Claudio Ranieri frena quando sente parlare di giochi fatti per quel che riguarda i playoff per il suo Cagliari. «Assolutamente no. C'è ancora tanto da battagliare. Con quindici punti da conquistare, dobbiamo stare attenti e cercheremo di fare il nostro meglio e il nostro massimo».

Niente esperimenti

E il tecnico, che al Tardini dovrà rinunciare a Mancosu, preferisce evitare nuovi esperimenti: «Falco ha fatto bene la settimana scorsa, devo solo scegliere chi affiancare a Lapadula». Conferma del 4-3-1-2, quindi, dove però ancora non troverà spazio Pavoletti: «L'assenza di Mancosu è un problema in più, perché è un giocatore importante per noi, non solo con gol e assist. Ma la sua assenza non mi spinge ad accelerare il rilancio di Pavoletti. Non mi piace rischiare giocatori che non sono ancora al cento per cento. Pavoletti verrà in panchina, sarà della partita a gara in corso, ma non ha ancora i 90 minuti. Ogni settimana che passa migliora, fisicamente e psicologicamente. Intanto l'ho visto con noi, dopo tanto tempo, per tutta la settimana. E questo è un segnale positivo». Ranieri non si farà condizionare nelle scelte dalle diffide: «Però ho detto a tutti di farsi trovare pronti, perché ora ci può essere qualche cartellino in più e avrò bisogno di tutti».

Amarcord

Con i gialloblù sarà quasi uno spareggio nella rincorsa al quarto posto occupato dal Südtirol. Ranieri tiene alta l'attenzione: «Il Parma, con Frosinone e Genoa, è la squadra con i giocatori più forti tecnicamente. Dovremo essere molto determinati e attenti e dovremo fare in modo che tirino il meno possibile in porta». Il tecnico si fida dei suoi: «Le motivazioni sono sempre altissime contro tutti. Poi ci sono gli episodi e noi dobbiamo alzare al massimo l'attenzione. Io ero contentissimo della prova col Frosinone, eppure vediamo che abbiamo lasciato delle ripartenze che potevano costarci care. Ora siamo al rush finale: qui si vedono i cavalli vincenti e capiremo cosa siamo capaci di fare». A Parma Ranieri farà un salto indietro nel tempo, ricordando quella salvezza (stagione 2006-2007) da incastonare tra le imprese più clamorose della sua carriera: «Arrivai a metà febbraio e abbiamo trovato subito l'alchimia giusta, con giocatori, società a tifosi. Abbiamo fatto qualcosa di importante. Auguro ogni bene al Parma, ma dopo sabato. Mi capiranno...».