Cagliari, Ranieri solleva l’asticella 

Assemini. Alla vigilia della sfida col Frosinone aveva detto: «Se arrivano 4 punti in queste due partite in casa bene, se poi ne arrivano 6 meglio». Il meglio deve ancora venire, ma è davvero dietro l’angolo. In via Raimondo Carta Raspi per l’esattezza, nel Nuovo Borgo Sant’Elia, dove la Domus è pronta a registrare l’ennesimo sold-out (disponibile un centinaio scarso di biglietti). Il Cagliari viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il 4-3 di domenica scorsa e il blitz di mercoledì in Coppa Italia e spera di fare l’en plein domani pomeriggio contro il Genoa. L’importante, a questo punto, è non perdere, ha puntualizzato Claudio Ranieri dopo il match di Udine. «Non dobbiamo fermarci», ha ribadito e chiarito ulteriormente il concetto ieri nella sala stampa di Asseminello dove si respirava tutta un’altra atmosfera rispetto a una settimana fa. Che cosa è cambiato nel frattempo, oltre alle due vittorie? «Aspettiamo la partita di domenica per dirlo», prende tempo il tecnico rossoblù, che tiene, però, a precisare: «La consapevolezza che stiamo lavorando bene c’è sempre stata».

Il Grifone

Su di giri, ma con l’obiettivo ben chiaro in testa. «Il Genoa è una signora squadra, con grandi giocatori», mette subito le mani avanti Ranieri. «Da quando è arrivato Gilardino lo scorso anno è cambiato tutto. Giocano davvero bene, giocano a memoria. Abbiamo il massimo rispetto e sappiamo che dobbiamo fare una grande partita se vogliamo conquistare un risultato positivo». Una volta rotto il ghiaccio, l’allenatore del Cagliari prova a sollevare l’asticella: «Ai ragazzi chiedo di non prendere gol. Non è possibile che una squadra che vuole salvarsi subisca così tanti gol». Un problema anche di mentalità. «Dobbiamo ancora acquisire la personalità giusta per questa categoria». Intanto, Re Claudio II si gode rimonte impossibili e gol all’ultimo respiro. Provvidenziali ma non casuali, tiene a precisare. «Significa che i giocatori sono preparati bene, che mentalmente cercano sempre di uscire dal campo non sconfitti per quanto poi possano anche perdere la partita. Glielo ripeto in continuazione: mai mollare». E i conti (ri)tornano.

I protagonisti

La salita, però, resta lunga e ripida per i rossoblù che hanno trovato in Coppa ulteriore slancio e ulteriori protagonisti. «Petagna ha fatto una grande partita, ha percorso 13 chilometri. Non me l’aspettavo, lo ammetto. È sulla strada buona, anche se ancora non è al 100%. Lui e Shomurodov stanno facendo cose buone. Per lo meno, cercano di farle, sempre». Parole al miele poi per Pereiro: «Ha qualità innate eccellenti. Io sto spingendo molto con lui e lui sta finalmente capendo la mentalità che io chiedo a ogni giocatore». A Makoumbou, Ranieri, chiede, invece, un ulteriore step tecnico: «Credo di stressarlo come nessun altro perché vorrei fosse perfetto, anche se mi rendo conto che la perfezione non esiste. Gli chiedo di fare meno tocchi, di essere più rapido e di giocare più in verticale». Resta il punto di riferimento per la squadra, lascia intendere Ranieri che non lo toglie neanche sotto tortura. Che cosa rappresenta, invece, Pavoletti per il Cagliari? «Per noi significa la Serie A. Nonostante la sua esperienza, in allenamento è sempre in prima fila a guidare il gruppo e marcare il territorio. Dà sempre tutto. Lui come Mancosu e Viola. Il massimo per un allenatore».

RIPRODUZIONE RISERVATA