Cagliari, Ranieri solleva l’asticella 

Due pareggi in due trasferte, ma il tecnico romano è ottimista: «C'è un briciolo di amarezza, ma la squadra inizia a fare quello che chiedo: è compatta, determinata, pronta a colpire quando è possibile. È mancato solo il risultato, ma magari arriveranno partite in cui faremo risultato senza meritarlo». Il Cagliari cresce: «Ai ragazzi dico che prima si fanno le fondamenta, poi si appendono i quadri. Se vuoi vincere, ma alla fine non perdi, è già un passo in avanti. Voglio che tutti partecipino, per me il primo attaccante è il portiere. Quanto mi piace il gol su rilancio del portiere, la cosa più bella del calcio, senza mille passaggetti».

Magari è presto per buttarli nella mischia, però il via libera dello staff medico gli fa vedere un Cagliari che ancora non aveva conosciuto. «Stanno tornando. Pavoletti, Nandez, Di Pardo, Deiola: stanno recuperando, che vuol dire che li rivedo negli allenamenti. E così, pian piano, potrò anche iniziare a scegliere». Il Genoa è il primo turno infrasettimanale della gestione Ranieri e quindi vanno fatte valutazioni anche sui recuperi dalla fatica: «Qualcuno potrebbe pagare qualcosa, certo. Ma io ho già un disegno in testa di come giocare. Poi, però, giocatori sanno che scelgo per quello che di allenamento in allenamento. Per me l'importante è avere giocatori in condizione ottimale, voglio andare in difficoltà nelle scelte. E se un giorno andremo in A, sarà grazie a quelli che hanno giocato meno, ma che si sono fatti trovare pronti al momento giusto».

Arriva il Genoa e Claudio Ranieri può sorridere. Perché dopo due mesi inizia a vedere tutti i giocatori della rosa in campo. «Finalmente posso scegliere, finora dovevo fare il farmacista...».

Le scelte

Magari è presto per buttarli nella mischia, però il via libera dello staff medico gli fa vedere un Cagliari che ancora non aveva conosciuto. «Stanno tornando. Pavoletti, Nandez, Di Pardo, Deiola: stanno recuperando, che vuol dire che li rivedo negli allenamenti. E così, pian piano, potrò anche iniziare a scegliere». Il Genoa è il primo turno infrasettimanale della gestione Ranieri e quindi vanno fatte valutazioni anche sui recuperi dalla fatica: «Qualcuno potrebbe pagare qualcosa, certo. Ma io ho già un disegno in testa di come giocare. Poi, però, giocatori sanno che scelgo per quello che di allenamento in allenamento. Per me l'importante è avere giocatori in condizione ottimale, voglio andare in difficoltà nelle scelte. E se un giorno andremo in A, sarà grazie a quelli che hanno giocato meno, ma che si sono fatti trovare pronti al momento giusto».

Il Cagliari di Ranieri

Due pareggi in due trasferte, ma il tecnico romano è ottimista: «C'è un briciolo di amarezza, ma la squadra inizia a fare quello che chiedo: è compatta, determinata, pronta a colpire quando è possibile. È mancato solo il risultato, ma magari arriveranno partite in cui faremo risultato senza meritarlo». Il Cagliari cresce: «Ai ragazzi dico che prima si fanno le fondamenta, poi si appendono i quadri. Se vuoi vincere, ma alla fine non perdi, è già un passo in avanti. Voglio che tutti partecipino, per me il primo attaccante è il portiere. Quanto mi piace il gol su rilancio del portiere, la cosa più bella del calcio, senza mille passaggetti».

Bocche da fuoco

E a proposito di attaccanti, Ranieri ritrova Lapadula e Pavoletti: «Intanto sono contento per il recupero di Mancosu, giocatore di un'altra categoria. Avere Lapadula e Pavoletti vuol dire tantissimo. Gianluca è un ragazzo umile, che lotta, si dà da fare per i compagni. L'importante è far arrivare le palle giuste». E a proposito di attaccanti, Ranieri difende Prelec dalle critiche dopo l'errore di Venezia: «Gli ho ricordato una frase di Michael Jordan: “ho fallito tante e tante volte nella mia vita, è per questo che ho vinto tutto”. L'importante è che si sia fatto trovare lì. Ne sbaglierà altri e ne segnerà altri. I tifosi lo devono coccolare, è un ragazzo giovane. Se riusciremo a salire il merito sarà dei tifosi che coccoleranno i giocatori».

Corazzata rossoblù

Ranieri conferma quanto detto a Venezia: «Troviamo la squadra più forte del campionato, il Genoa ha giocatori di grande esperienza, che sanno dove mettere la palla anche bendati. E poi un allenatore giovane, Gilardino, a cui è stata data un'opportunità e lui la sta sfruttando alla grande. Sarà una bella partita, spero ci sia il pienone perché abbiamo bisogno del nostro meraviglioso pubblico». Ranieri guarda ancora in alto: «Ho due anni e mezzo di contratto proprio perché non è facile salire. Io sono venuto per costruire, per tirare fuori il meglio dai miei giocatori, fare il massimo quest'anno, o il prossimo, per riportare il Cagliari in Serie A».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata