Cagliari, Ranieri riapre le danze 

Con l’arrivo di Ranieri si aprono le danze. Il tecnico di Testaccio è sbarcato ieri sera nell’Isola e oggi dirigerà il primo vero allenamento ad Asseminello dove il Cagliari - esaurite le visite mediche e buona parte dei test atletici - si tratterrà sino a giovedì prossimo (il giorno dopo è in programma a Olbia il “Trofeo Sardegna”) per poi proseguire la preparazione in Valle D’Aosta. Il mercato non è ancora entrato nel vivo (soprattutto in uscita) e la rosa è destinata a cambiare pelle e forma nelle prossime settimane. Re Claudio II ha già una buona base, tuttavia, con cui lavorare e avviare il progetto che ha in mente e che, almeno inizialmente, dovrebbe svilupparsi attraverso il modulo 4-4-2. E l’acquisto dell’esterno sinistro ceco alto Jankto - suo pupillo dai tempi della Sampdoria, già in città da martedì ma ancora in attesa del via libera ufficiale - gli consente di chiudere il cerchio nella speranza di rinforzare la squadra cammin facendo, sia tra i titolari che nelle alternative.

Nel cuore del campo

Se il campionato cominciasse oggi, il Cagliari scenderebbe in campo con Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Azzi in difesa, Nandez, Makoumbou, Deiola (o Rog) e Jankto a centrocampo, Pavoletti (o Mancosu) e Lapadula in attacco. Undici (anzi tredici) certezze tra le diverse incognite che - inevitabilmente - accompagnano questa fase della stagione. Aspettando il play, il centrocampo è al momento il reparto più strutturato con due ali di assoluto livello per la categoria - Nandez a destra, Jankto appunto a sinistra - e Makoumbou (esordiente nel grande palcoscenico ma anche tra i più attesi dopo un girone di ritorno superlativo tra i cadetti) al quale andrà, però, affiancato il partner ideale. Ora quel posto se lo giocano Rog e Deiola. Se il croato sta bene non c’è partita, il suo talento e l’esperienza farebbero la differenza anche in squadre di fascia medio alta. Dopo l’infortunio, però, fatica a trovare lo strappo che lo ha sempre contraddistinto, ritmo e continuità, di conseguenza. Questo mese di ritiro aiuterà lui, lo staff tecnico e la società a capire quali sono i margini di ricrescita e le garanzie che potrà dare in un campionato più articolato e complicato. Quelle garanzie che - paradossalmente - Deiola ha dato e continua a dare a prescindere dalla categoria (ha comunque 106 presenze in Serie A, mica briciole). Sulemana sarà la prima alternativa a Makoumbou, classe 2003, giocatore di prospettiva ma già pronto all’uso. Il dilemma Kourfalidis, un anno in più: meglio tenerlo o dargli la possibilità di giocare con più frequenza in B? Minutaggio necessario per Lella. Anche Viola dovrà valutare che cosa è meglio per lui.

La Serie A nel destino

Davanti, riflettori puntati su Lapadula, che in B segnava anche con gli occhi bendati e punta a ripetersi in A dove ha già giocato con le maglie di Genoa, Milan e Lecce. Ci torna dopo tre stagioni, dalla porta principale e con più consapevolezza. La carta d’identità ha, tuttavia, un suo peso (a febbraio gli anni saranno trentaquattro) e non a caso il Cagliari sta cercando un attaccante di prospettiva (ma già sul pezzo) a cui l’italo-peruviano possa prima o poi cedere il testimone. Il capitano Pavoletti va addirittura per i trentacinque, ma sino a quando il fisico regge, può continuare a essere il valore aggiunto. Così come Mancosu, pure lui classe 1988 e - paradossalmente - più adatto alla A che alla B.

L'esame di maturità

In difesa, l’esame di maturità per il portiere Radunovic, la coppia di centrali Dossena e Obert e i terzini Zappa, Di Pardo e Azzi. Aspettando i rinforzi e quell’esperienza nella categoria di cui parlava l’altro ieri il direttore sportivo Bonato per dare anche la possibilità ai debuttanti di crescere con meno pressione. Cagliari, manca ancora tanto ma c’è già tanto.

RIPRODUZIONE RISERVATA