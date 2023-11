Cagliari, Ranieri prova a forzare il blocco 

Assemini. La grossa risata contagiosa con la quale risponde a un giornalista che gli chiede - ironicamente - quali punte intende schierare domani a Torino contro la Juventus, dà proprio l’idea dello stato d’animo, suo e della squadra. E quasi quasi la sfida con la Vecchia Signora, sua compagna d’avventura tra il 2007 e il 2009 e decisa a regalarsi una notte da capolista in caso di successo, arriva proprio al momento giusto. «Sulla carta siamo condannati. C’è sempre una partita da giocare, però», chiarisce subito Claudio Ranieri trasformando la conferenza stampa della pre-vigilia nel quartier generale di Asseminello in un guanto di sfida. «Più di perdere non possiamo fare, del resto», aggiunge il tecnico del Cagliari con lo sguardo sibillino, come se avesse avuto input importanti dall’allenamento appena concluso e all’impresa ci credesse davvero.

La linea rossoblù

«Sappiamo che sarà una partita proibitiva», l’inevitabile premessa scandita dalla classifica. «Affrontiamo una delle squadre più forti del torneo. Come l’Inter, ha subito solo sei gol ed è una candidata alla vittoria finale del campionato considerato anche che non gioca le coppe europee», è convinto Ranieri. «Siamo consapevoli della forza e dell’ardore juventino, ma per noi ogni punto è una boccata d’ossigeno. E prima o poi un successo contro le grandi dovremo pur farlo». Come provarci? «Con la stessa determinazione. Loro sono molto determinati, aggressivi mentalmente. Cercheranno di segnare subito per poi gestire la partita. Lo sappiamo, siamo preparati».

L’imbarazzo della scelta

Nessun indizio tecnico o tattico, manco a dirlo. E non sono escluse sorprese all’Allianz Stadium, sia nella formazione che nel sistema di gioco. «Eccetto Nandez, Di Pardo e Capradossi, stanno tutti bene e sono tutti disponibili», si limita a dire Ranieri con fare soddisfatto. L’imbarazzo della scelta (in ogni reparto) non lo disturba affatto, addirittura lo esalta. «Non ci sono doppioni in rosa», spiega, «ci sono giocatori con caratteristiche diverse che possono coesistere». E decisivi allo stesso modo, oggi più che mai. In una settimana è cambiato tutto o quasi. «Noi però non abbiamo mai sentito il momento negativo, pur consapevoli di averlo affrontato, in fondo lo stiamo affrontando tutt’ora», quasi tiene a sottolinearlo, Ranieri. «Noi abbiamo sempre lavorato con la stessa consapevolezza e con la stessa intensità».

Bilancio in bianconero

Il tecnico di Testaccio guarda avanti. Sempre. Comunque. E sulle due stagioni sulla panchina bianconera, tiene a precisare: «Non avevo certo i dodici-tredici campioni degli anni precedenti e considero quell’esperienza molto positiva». Nessun rimpianto o sassolino nella scarpa da togliere: «Lì sono stato mandato via, ma non è la verità. La verità la scriverò io quando smetterò di allenare. E ringrazio chi mi ha permesso di lavorare alla Juventus, dove ho trovato una grande società e grandi tifosi». Allegri? «Un grande allenatore. Pratico. Vincente. Studia bene gli avversari e ottiene risultati importanti. Gli faccio i complimenti». Domani sera, però, spera di metterlo in cattiva luce.

