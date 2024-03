Cagliari, Ranieri non si fida della Salernitana 

Assemini. Troppo entusiasmo dopo l’1-0 di Empoli, forse. E c’è chi sottovaluta la Salernitana dando peso più alla classifica che al reale valore della squadra. «È una partita insidiosa». Claudio Ranieri non si fida dei campani, lo ha ripetuto sino alla nausea ai suoi giocatori e vuole che il messaggio passi forte e chiaro anche attraverso i microfoni della sala stampa di Asseminello. «Dobbiamo essere concentrati a mille». Lo sguardo – cupo e impenetrabile – fa il paio con il tono – fermo e perentorio – con cui il tecnico di Testaccio trasforma il match di domani alla Domus in un banco di prova. «Dobbiamo metterci l’anima». Ci sarà poi tempo e modo per riderci sopra.

L’avversario

Testa all’obiettivo, con annessi e connessi. «Vincere e dare continuità agli ultimi risultati sarebbe importantissimo», la premessa di Sir Claudio. «So, però, delle insidie di questa gara. La Salernitana è una buona squadra, è in un momento particolare. Per questo dobbiamo fare una grande prova. Poi il risultato, lo sappiamo, è figlio degli episodi». Antenne sollevate, dunque, e guardia altissima. «Ho visto come hanno giocato a Udine, hanno fatto davvero una gran bella partita. Veloci, pratici. Con qualità. Non si arrendono mai, hanno impensierito più volte il portiere avversario. Per cui, lo ripeto ancora, mi aspetto una gara molto, ma molto, insidiosa». L’effetto Liverani? «So che fa giocare bene le sue squadre. Magari qui a Cagliari non è riuscito, ma ognuno di noi ha una situazione in cui riesce o non riesce. Però lui ha una mentalità propositiva».

L’atteggiamento

Il successo di Empoli ha indubbiamente cambiato gli scenari. «Di sicuro, ha dato ulteriore consapevolezza al lavoro», puntualizza Ranieri andando oltre gli equilibri del match. «Sappiamo che se lottiamo sino in fondo possiamo sempre raccogliere qualcosa. Poi gli episodi sono importanti in ogni partita, in questo finale di campionato saranno ancora più importanti e decisivi». Nel bene e nel male. «Non bisogna mai mollare, soprattutto quando le cose non riescono. I ragazzi stanno reagendo, però abbiamo ancora molte insidie davanti. Ogni partita è decisiva, ogni partita ti può regalare un sorriso o una tristezza. Ma noi dobbiamo essere consci che dobbiamo dare sempre tutto». A prescindere da chi scende in campo e dal sistema di gioco. A proposito: «In questo momento stiamo giocando in questa maniera, ho determinati giocatori in buona forma, per cui mi sembrava logico giocare così. Ma non ripudio tutto quello che hanno fatto da quando sono qui a Cagliari».

I protagonisti

Il forfait di Luvumbo non smorza le aspettative di Ranieri per domani. «Zito ha preso questa pausa di riposo, speriamo possa ritentare al più presto», si limita a dire per poi aggiungere: «Oristanio si sta allenando bene e vediamo quando poterlo mettere in campo». Come dire: il passaggio di consegne tra i due non è così scontato. Intanto: «Prati ha passato un periodo di flessione, adesso lo sto rivedendo bene. Non è detto che non parta titolare sabato. Come al solito, ci penserò. Anche Viola ha tirato la carretta, ha fatto molto bene quando l’ho chiamato in causa. Adesso sta tornando su uno standard buono». Movimenti in corso nel cuore del campo? Non si smuove dai pali, invece, Scuffet. «Si è preso il posto in squadra e lo sta difendendo molto bene. Quando siamo tutti compatti arrivano meno palloni facili e domenica è stato molto bravo nel neutralizzare le insidie che gli sono arrivate». Qualche metro più in là il vero valore aggiunto, Mina. «Ha dato consapevolezza, esperienza, fisicità, quella sana cattiveria e, soprattutto, serenità quando abbiamo la palla. Permettendo così a tutti di migliorare», sottolinea soddisfatto Ranieri che ora si aspetta i gol di Lapadula. «Devo essere sincero, chi segna, segna. L’importante è vincere e anche Gianluca lo sa. Poi è vero che il gol per un attaccante è ossigeno. E lui lo sta cercando, ci sta andando vicino. Anche domenica scorsa Caprile ha fatto una grande parata sul suo colpo di testa. Si sta avvicinando. Arriverà, arriverà presto. E mi auguro sia un gol importante». Domani contro la Salernitana sarebbe importantissimo.

