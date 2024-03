Cagliari, Ranieri non si fida del Verona 

Assemini. Cagliari, è il momento della verità. «Questa sosta ci voleva, ci ha permesso di curare gli infortunati. Altrimenti non avremmo avuto l’opportunità di recuperarli». Oltre a Mina, Gaetano e Luvumbo più i vari nazionali, Claudio Ranieri sembra aver ritrovato anche il sorriso dei bei tempi. E dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini lancia così la sfida al Verona in vista del match di domani pomeriggio alla Domus. «È una partita importantissima. Non sarà decisiva, ma importantissima, sì», chiarisce subito il tecnico rossoblù. «Non so quanto sia più importante rispetto alle altre. Noi, indubbiamente, l’abbiamo catalogata tra quelle in cui bisogna far bene. Tanto tutte le dobbiamo giocare, tutte le dobbiamo far bene. Sappiamo, certo, che dopo ci sarà un ciclo di partite veramente toste con squadre che stanno lottando per qualcosa di importante. Così come è importantissima, però, la nostra salvezza. Per cui, non guardo mai il nome dell’avversario. So quello che dobbiamo fare, lo sanno anche i ragazzi». Tutto d’un fiato.

L’avversario

Testa, cuore e guardia alta. «Giochiamo contro una squadra che sta facendo bene, molto bene», avverte il tecnico rossoblù che, come suo solito, tende a evidenziare, soprattutto, i pregi dell’avversario. «È una squadra quadrata, determinata. Assomiglia molto a noi, anche se è più fisica di noi. Si chiude bene, riparte in velocità». C’è poi un dato statistico che la contraddistingue: «Tra le squadre di Serie A, è quella che ha commesso più falli di tutti, sappiamo quindi quello che ci aspetta. E dobbiamo essere preparati, reattivi e molto rapidi».

L’andata

Sarà inevitabilmente un Verona diverso rispetto alla gara d’andata dopo la rivoluzione nel mercato di gennaio. «Ma gioca sempre in avanti», rilancia Ranieri. «All’andata aveva Djuric che era un punto di riferimento importante ma non andava mai nello spazio. Adesso, invece, ha due attaccanti che vanno sempre nello spazio. È una squadra che si è riquadrata. Hanno trovato un giocatore, Noslin, che sta facendo molto bene. E gli altri erano già bravi prima. Magari non giocavano e adesso hanno avuto l’opportunità di farlo». Li ha studiati uno per uno, Sir Claudio, in queste due settimane, sperando di poter recuperare il maggior numero di giocatori possibili per poterli affrontare con più armi. Eccoli, quasi tutti.

Sold-out

«Mina si è allenato con noi», tira un sospiro di sollievo Ranieri svelando anche un aneddoto della seduta appena conclusa: «Lui voleva anche continuare, ma l’ho fermato io perché c’è ancora tempo. Per lui come per tutti quelli che hanno avuto dei contrattempi - quindi Gaetano, Luvumbo, Shomurodov - valuterò la sera prima della partita. Essendo reduci da infortuni, naturalmente non potranno stare al cento per cento. Hanno bisogno di un graduale reinserimento. Però è meglio averli che non averli». Ranieri si tiene stretto pure l’ennesimo sold-out, nonostante il giorno festivo. «Ormai non ho più parole per ringraziare i tifosi. Gli eliminiamo magari la gita fuori porta e grazie, grazie di cuore. Speriamo di ripagarli con una buona prestazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA