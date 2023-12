Cagliari, Ranieri morde il freno 

Assemini. Il giubbotto smanicato rossoblù in onore del bel sole che splende e scalda Asseminello. O forse è un modo, anche questo, per dimostrare che il passato con la Roma e il cuore giallorosso non c’entrano nulla, che la sfida di domani all’Olimpico è solo una questione tra il suo Cagliari e la Lazio. «Non la sento come un derby se la gioco con un’altra squadra», chiarisce subito Claudio Ranieri, per poi perdersi in un caldo sorriso mentre prova a ripercorrere la prima volta che ha sfidato i biancocelesti, quando ancora era un calciatore. «Se ho ricevuto tante telefonate da Roma in questi giorni? Sì, per i biglietti», liquida così la questione con una battuta, il tecnico di Testaccio, che spera, piuttosto, che questa partita segni una svolta alla stagione. «Stiamo lavorando per non subire più gol, per quel famoso “clean sheet”», svela. Non prima, però, di aver scandito scenari e obiettivi: «In questo momento la Lazio è in leggero ritardo in campionato, almeno rispetto allo scorso anno. Ma per me resta una delle big e la rispettiamo. Andiamo, però, a provare a fare ciò che sappiamo fare».

L’avversario

Con equilibrio e realismo, ma senza timori reverenziali. Ranieri vuole sollevare l’asticella e la trasferta romana può fare al caso del Cagliari. A proposito: «Subito dopo la gara col Monza Galliani ci ha detto: “siete la squadra che ci ha messo più in difficoltà”». Dando cosi ulteriore valore al pareggio e al percorso di crescita. Ora Sir Claudio punta il bersaglio grosso. E non si fa certo condizionare dalla classifica. «Dicono che non sono in buona forma, ma io giovedì ho visto una grande squadra e in ottima forma». Tanto per intendersi. «Mi aspetto una Lazio arrembante, trascinata dai suoi tifosi», insiste Ranieri. E il fatto che abbia giocato solo tre giorni fa in Champions League lo considera un dettaglio. «Non è né un vantaggio né uno svantaggio. Ha talmente tanti campioni e grandi giocatori che penso sia irrilevante. Sanno tutti come gestirsi, sia fisicamente che mentalmente. Basti pensare a come hanno reagito e superato in due giorni la pressione per il secondo tempo sbagliato con la Salernitana». Non solo. «Hanno delle combinazioni studiate, si trovano a memoria e sanno bene come andare a rete». A cominciare dal cannoniere e capitano Immobile. «L’ho avuto con me alla Juventus agli inizi della sua carriera», ricorda. «Era già molto forte e da allora è cresciuto tantissimo. È un goleador nato», tiene a precisare l’allenatore del Cagliari. «Come si ferma? Può avere anche mille occhi addosso, ma lui trova sempre il pertugio giusto. Ha talmente esperienza, poi, che sa dove arriva il pallone prima degli altri».

Tutti per uno

Nessun indizio, manco a dirlo, sull’undici titolare. Pretattica a oltranza. E oltre al punticino ottenuto col Monza, Ranieri si tiene stretto l’imbarazzo della scelta. «Sia in attacco che a centrocampo ho diverse soluzioni perché ho giocatori con caratteristiche diverse e che si fanno trovare sempre pronti. Questo mi permette di stravolgere la formazione in qualsiasi momento». Che cosa avrà in mente per domani sera?

RIPRODUZIONE RISERVATA