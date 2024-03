Cagliari, Ranieri lancia la volata finale 

Ci siamo, ormai. «Mancano dieci partite, la salvezza è intorno ai trentasei-trentasette punti e dobbiamo arrivarci. Non possiamo permetterci passi falsi. Siamo nel curvone finale, poi c’è il rettilineo. Come dico sempre, i cavalli si vedono all’ultimo. E speriamo di avere buoni cavalli nel nostro motore». Claudio Ranieri fissa l’obiettivo per il Cagliari sollevando leggermente l’asticella complici gli ultimi risultati della concorrenza e lancia la nuova sfida in vista della trasferta di Monza dove sono attesi duemila e passa tifosi rossoblù: «Rendiamoli orgogliosi di noi».

Il Monza e i tifosi

La Salernitana alle spalle, compresi i brividi dal 3-0 sino al 4-2. «Dopo passa tutto in cavalleria, compresa l’arrabbiatura, uno pensa ai tre punti. Però abbiamo analizzato, abbiamo parlato e dobbiamo essere sempre concentrati», spiega il tecnico di Testaccio che, oltre alla vittoria, si tiene stretta la reazione dopo l’uno-due granata. «Sono state più le cose positive di quelle negative», sottolinea. «In ogni caso, noi non ci possiamo permettere le cose negative. Noi dobbiamo restare sul pezzo ogni secondo di ogni partita. Altrimenti non ce la facciamo». Sabato nuovo step allo U-Power Stadium. «Dobbiamo andare a Monza con la consapevolezza che affronteremo una grandissima squadra che sta giocando molto bene. Rispetto all’andata ha cambiato modulo, ma tende a cambiare nel corso della stessa partita. Per cui dovremo essere sempre molto concentrati». In trasferta come in casa, stavolta più che mai. «Avremo dalla nostra un gran pubblico anche lì e dovremo farlo sentire orgoglioso di noi al di là del risultato». Sir Claudio si rivolge ai tifosi col cuore in mano: «Non posso che ringraziarli. Non è facile trovare una tifoseria che nei momenti difficili ti sta dietro e ti sostiene. Ci hanno saputo aspettare, hanno saputo comprendere le difficoltà di questa squadra. Dobbiamo continuare così, compatti. E se riusciremo a centrare la salvezza, sarà merito di tutti».

L’atteggiamento

La classifica migliora, ma la guardia resta altissima. «Ho sempre detto che sarebbe stata un’annata tribolata e non posso dire che adesso siamo più sereni di prima. Certo, aver ottenuto questi otto punti ci rende più orgogliosi di quello che abbiamo fatto e consapevoli di quello che possiamo fare». Allo stesso tempo: «Sappiamo che se abbassiamo il ritmo della concentrazione o dell’attenzione non siamo più a livello». La svolta dopo la gara con la Lazio. «È cambiata la consapevolezza che dovevamo fare ognuno il suo, senza fare di più per il bene della squadra. Perché quel di più – tatticamente, intendo – porta fuori rotta».

Il mercato

Anche sul mercato i conti tornano, ora. «Indubbiamente, ci aspettavano un pochino di più. Ci abbiamo messo troppo a fare entrare nella giusta dimensione i giocatori che abbiamo preso. Ed è un peccato», la premessa. «Però quando si fanno delle scelte vanno valutate per bene. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio. È logico che quando cambi tanti giocatori, non è detto che li centri tutti al cento per cento. Qualcosa ti puoi lasciare alle spalle. Però noi eravamo e siamo convinti di aver fatto una buona campagna acquisti».

Il futuro

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta ieri alla Domus, Ranieri ha parlato, su esplicita domanda, anche del suo futuro: «Io ho sempre le idee chiare. La mia idea chiara in questo momento è centrare la salvezza, la cosa più importante non solo per Ranieri ma per tutta l’Isola. Centriamo la salvezza. Ho un contratto che finisce tra un anno».

