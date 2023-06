Cagliari, Ranieri ha già voltato pagina 

Cagliari-Parma, la sofferenza e la gioa, la rimonta e i festeggiamenti, il Luvumbo-day: tutto bellissimo, ma va subito messo nella scatola dei ricordi. Bellissimi, eh, ma sempre ricordi. Claudio Ranieri e i suoi ragazzi sono già con la testa proiettata alla gara di domani sera al Tardini. Saranno novanta minuti da dentro o fuori, esattamente come col Venezia, visto che ai rossoblù basteranno due risultati utili su tre per volare in finale. I playoff non concedono tregua e Ranieri lo sa: «Guai se la squadra si svuotasse dopo la vittoria di martedì. Ci aspettiamo un'altra battaglia da dentro o fuori e dobbiamo essere delle macchine senza sentimenti, con quella determinazione che ho visto da quando sono arrivato».

Dal Parma a Parma

La sfida di martedì sera è troppo vicina, il tecnico romano l'ha studiata per capire che cosa ha funzionato e cosa, invece, no. Sul cosa non ha funzionato, l'attenzione va al primo tempo: «L'errore è stato andare a prenderli in ritardo e questo ha fatto sì che loro avessero sempre un uomo libero davanti alla nostra difesa. I ragazzi erano concentrati, sul pezzo, altrimenti i cambi della ripresa non sarebbero serviti. La verità è che il Parma è stato bravo a trovare i varchi giusti, mentre noi eravamo troppo frenetici». In Emilia hanno scoperto Luvumbo: «Ma il Parma farà attenzione a tutto il Cagliari, così come noi faremo attenzione a tutti i giocatori di Pecchia». Ranieri non dimentica neanche la gara di aprile: «In quell'ora di gioco, fino al primo rigore, ci siamo espressi bene. Ma le partite non si possono replicare e tutti gli allenatori cercano di trovare qualcosa di diverso».

Fino alla fine

Ranieri si prenderà tutto il tempo per scegliere la formazione: «Devo pensare bene all'undici da mandare in campo. Ma contano tutti, per questo faccio un plauso a chi martedì è entrato dal primo minuto e a chi è subentrato. Al Tardini dovremo fare una partita super per portare a casa la qualificazione». Ranieri tiene tutti in considerazione, come dimostrato con Viola, determinante dopo mesi da oggetto misterioso: «Non ho mai messo in discussione il suo talento, è entrato col piglio giusto ed è stato uno di quelli che, dopo il 2-2, è andato di corsa a riportare il pallone a centrocampo. Un leader rispettato dai compagni e da me».