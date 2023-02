Cagliari, Ranieri guarda avanti 

A proposito di Bari, Ranieri non ha recriminazioni: «A volte il risultato soddisfa, altre meno. Col Benevento, nel finale non eravamo noi. A Bari, invece, ero contento. Nel calcio contano gli episodi, possiamo sbagliare un passaggio o un gol, non la prestazione. La squadra mi è piaciuta, è stata coesa, si è calata nel rappresentare la Sardegna. Si lotta e si sbaglia, ma cerchiamo sempre di migliorare». Senza pensare troppo alle assenze, che condizioneranno le scelte anche a Venezia: «Ai ragazzi ho detto che non accetto scusanti. Il Cagliari deve andare in campo per cercare di vincere. Se poi l'avversario si dimostra più forte, complimenti. Ma non piango su squalifiche o infortuni. I ragazzi sanno cosa chiedo e cosa devono fare». Intanto al “Penzo” ci sarà di nuovo Pavoletti: «Viene con noi in panchina. Anche gli altri stanno lavorando bene e forte, quando arriveranno da me saranno pronti anche loro almeno per la panchina».

Claudio Ranieri si è messo alla testa del Cagliari e tira dritto per la sua strada. Dal quattordicesimo al sesto posto, ma il percorso è appena iniziato. E il tecnico romano non molla la presa. Anche perché questo ritorno in Sardegna lo vede come un segno del destino. «Il calcio è una cosa meravigliosa, ancor di più a Cagliari. In questi mesi potevo andare in altre squadre, ma non ci sono andato. Mi sono chiesto perché, cosa mi riservasse il futuro. Ecco la risposta, mi riservava il Cagliari. Il mio Cagliari. Cosa chiedere di più?».

Niente fantasmi

Domani si gioca a Venezia, da nove mesi il fantasma di una retrocessione inspiegabile. Il tecnico, però, guarda avanti: «Cosa sento nello spogliatoio? Niente, perché non vado mai nello spogliatoio dei ragazzi. Ma non ne abbiamo mai parlato e l'unico fantasma è quello del girone d'andata. Il Cagliari ora si è calato nella realtà della Serie B. Anche il Venezia ha prima capito tardi la Serie A ed è retrocessa, poi ha capito tardi la B. Ma ha fior di giocatori e ora sta giocando bene. Sarà una gara ancora più difficile di quella di Bari».

Passi avanti

A proposito di Bari, Ranieri non ha recriminazioni: «A volte il risultato soddisfa, altre meno. Col Benevento, nel finale non eravamo noi. A Bari, invece, ero contento. Nel calcio contano gli episodi, possiamo sbagliare un passaggio o un gol, non la prestazione. La squadra mi è piaciuta, è stata coesa, si è calata nel rappresentare la Sardegna. Si lotta e si sbaglia, ma cerchiamo sempre di migliorare». Senza pensare troppo alle assenze, che condizioneranno le scelte anche a Venezia: «Ai ragazzi ho detto che non accetto scusanti. Il Cagliari deve andare in campo per cercare di vincere. Se poi l'avversario si dimostra più forte, complimenti. Ma non piango su squalifiche o infortuni. I ragazzi sanno cosa chiedo e cosa devono fare». Intanto al “Penzo” ci sarà di nuovo Pavoletti: «Viene con noi in panchina. Anche gli altri stanno lavorando bene e forte, quando arriveranno da me saranno pronti anche loro almeno per la panchina».

Attenti al Venezia

Niente numeri, ma Ranieri ha pronta anche la foto dei lagunari: «È una squadra dove tutti attaccano. Hanno sofferto agli inizi, ma chi conosce la sofferenza e ne esce, ha una marcia in più. Quella che dobbiamo avere noi». Al Cagliari raccomanda più autocontrollo, per evitare ammonizioni sciocche: «Un autocontrollo certosino, non possiamo farci ammonire perché buttiamo via la palla». Messaggi anche per Luvumbo: «Ha tutto per esplodere. Deve capire che non sempre si può dribblare e imparare a non cadere al primo colpo. Deve cadere di meno, giocare di più con i compagni e migliorare nel tiro in porta». Infine, sulle scelte tattiche: «Giocando corti si dà sicurezza a chi sta dietro. A Bari abbiamo fatto bene in fase difensiva, dovevamo dare di più in fase offensiva. La linea a quattro? Ci ha dato equilibrio a Bari, ma non ho ancora un sistema definito. Aspettiamo quando avrò di nuovo tutti. Anche stavolta, la sera prima, tirerò le somme, scegliendo il sistema più adatto. Perché non è il modulo a far vincere, ma i giocatori».

