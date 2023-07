Cagliari, Ranieri detta la linea 

Il discorso del Re prima di scendere in campo, un misto di passione e adrenalina. Ranieri sa bene quali corde toccare, come e quando farle vibrare. Anche se le parole sono un dolce dettaglio, paradossalmente. Già la sua presenza dà la scossa e trasforma Asseminello in un posto incantato dove anche i sogni proibiti trovano spazio e sfogo. Stremati ma felici, i giocatori del Cagliari chiudono così il primo vero giorno di preparazione con la lingua fuori ma consapevoli di avere iniziato un percorso nuovo che può portarli lontano. Già pendono dalle labbra del tecnico di Testaccio, arrivato nel centro sportivo di buon mattino, con un sorriso grande così e carico - manco a dirlo - come una molla.

Si fa sul serio

Con Ranieri inizia ufficialmente la prima parte del ritiro che si concluderà venerdì prossimo a Olbia con il “Trofeo Sardegna”. I primi giorni sono stati riservati alle visite mediche e a buona parte dei test atletici. Da ieri si fa sul serio, dunque, con la palla subito protagonista. Dopo l’augurio di una buona stagione da parte del direttore sportivo Nereo Bonato alla squadra schierata in cerchio, l’allenamento è cominciato con una partitella. Un ruolo decisivo in questa fase lo avrà indubbiamente il preparatore atletico Catalano, insieme all’allenatore ha fissato una tabella di marcia che entrerà poi nel vivo in Valle D’Aosta. Va detto che lo staff tecnico ha trovato terreno abbastanza fertile nei giocatori che anche in vacanza hanno alternato il dovere al piacere mantenendo un ritmo e un peso forma accettabili. Ora, però, dovranno fare il pieno di benzina in vista di una stagione lunga e logorante.

Dal campo

Il gruppo - eccetto Millico, Prelec e Falco - è pressoché lo stesso che Ranieri ha lasciato a giugno dopo i festeggiamenti post Bari, è destinato, però, a cambiare nel corso del ritiro e anche in questo il tecnico rossoblù è stato schietto e onesto. Primo faccia a faccia in campo con Sulemana, l’unico volto nuovo ieri sul prato del campo 2 di Asseminello. Jankto è nell’Isola già da tre giorni, attende, però, di definire gli ultimi dettagli prima di potersi allenare con i nuovi compagni. Ranieri lo ha già incontrato nella Club House dove il ceco alloggia in attesa di una sistemazione definitiva, si conoscono dai tempi della Samp ed entrambi sanno bene cosa aspettarsi l’uno dall’altro. Si è allenato a parte Nandez che sta svolgendo un programma personalizzato dopo la lesione al flessore della coscia sinistra che lo aveva costretto a saltare la gara del San Nicola. Tradito dalla caviglia, invece, Desogus. Assente giustificato, infine, Lapadula che si è sottoposto a un intervento di correzione del setto nasale e si metterà a disposizione di Ranieri dalla prossima settimana.

RIPRODUZIONE RISERVATA