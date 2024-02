Cagliari, Ranieri cerca la difesa ideale  

Ranieri contava di averlo in gruppo già martedì alla ripresa degli allenamenti. Ancora ieri, però, Sulemana ha svolto un lavoro personalizzato e la seduta di questa mattina diventa fondamentale per il suo recupero considerato che contro la Lazio il Cagliari giocherà di sabato, tra due giorni quindi, alla Domus.

Il punto

Fiato sospeso nel centrocampo rossoblù, dunque. Al di là del gol al Frosinone, il ghanese stava attraversando un buon momento e dando quell’equilibrio che Ranieri cercava in una fase delicata per la squadra. Tradito dalla caviglia sinistra dopo soli dieci minuti contro il Torino, ha poi saltato la trasferta romana. La speranza dello staff tecnico, ora, è quella di recuperarlo in extremis, almeno per la panchina, sabato pomeriggio. Sicuramente indisponibili, invece, Shomurodov, Oristanio, Mancosu e Rog.

La formazione

Nonostante la disastrosa gara con la Roma, Ranieri potrebbe riproporre la difesa a tre. Confermato il nuovo acquisto Mina, oltre a Dossena, resta da scegliere il terzo tra Obert, Wieteska, Hatzidiakos o magari Zappa, spesso utilizzato tra i centrali ultimamente, sia a destra che a sinistra.

