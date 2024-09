Cagliari, raid vandalico contro il museo ebraico 

Prima una scritta in sardo (“A fora is sionistas” che significa “fuori i sionisti”), poi la vernice rossa gettata sul cancello e sulla vetrata d’ingresso del museo ebraico di Cagliari, centro studi curato dall’associazione Chenabura sardos pro Israele. È l’atto vandalico scoperto ieri mattina - in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica - in via La Marmora, a Castello, contro uno dei luoghi dove si riunisce la comunità ebraica locale del capoluogo, denunciato dal presidente dell’associazione, Mario Carboni.

Proprio ieri mattina, in occasione della ricorrenza, erano in programma varie iniziative tra proiezioni, visite guidate e conferenze. «Un atto di antisemitismo palese», ha commentato il presidente dell’associazione, «al di là di ogni questione politica e di guerra. Questo è terrorismo psicologico. E rimane la preoccupazione: ora hanno usato il colorante, domani chissà, potrebbe essere l'inizio di qualcosa di più grave e pericoloso anche per l'incolumità delle persone».

L'associazione si è rivolta alle forze dell'ordine che hanno avviato accertamenti.Gli investigatori della Questura sono al lavoro per visionare i video delle telecamere sistemate nel rione Castello a Cagliari, così dai identificare gli autori del raid vandalico a carattere antisemita. Utili per scoprire gli autori del gesto anche gli apparati di sicurezza sistemati nel rione in occasione del G7 dei giorni scorsi

«Esprimo la più ferma condanna per l’atto vandalico che ha colpito la sede dell'associazione Chenabura», ha commentato il deputato e coordinatore di Forza Italia, Pietro Pittalis. «Questo gesto - ha proseguito - rappresenta un chiaro attacco alla convivenza pacifica e ai valori di rispetto e dialogo che dovrebbero caratterizzare la nostra società. La violenza simbolica, come quella vista in questo caso, non può trovare giustificazione».

